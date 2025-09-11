Follow us

Search

Wash Away The Day | Τα πολυτελή cleansing balms για να εντάξετε αυτό το φθινόπωρο το double cleansing στη ρουτίνα σας

Τα πολυτελή καθαριστικά προσώπου σε μορφή balm που θα χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας για διπλό καθαρισμό πριν από τον αφρό ή το gel σας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 11-09-2025
Jeremy Moeller/Getty Images/Ideal Image

Το ξεκίνημα του φθινοπώρου και η επιστροφή στη ρουτίνα μας αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να επαναφέρουμε στην καθημερινότητά μας λίγα επιπλέον βήματα στη φροντίδα της επιδερμίδας μας. Αυτά τα επιπλέον βήματα όχι απλά έρχονται για να επανορθώσουν τυχόν βλάβες που άφησε ο ήλιος και η θάλασσα σε αυτήν κατά τη διάρκεια των διακοπών, αλλά και για να αφιερώσουμε στον εαυτό μας λίγο περισσότερο χρόνο pampering και χαλάρωσης.

Διαβάστε Επίσης

Wash Away The Day | Τα πολυτελή cleansing balms για να εντάξετε αυτό το φθινόπωρο το double cleansing στη ρουτίνα σας

Reverse Aging | 5 θαυματουργές κινήσεις που μειώνουν τις ρυτίδες στα μάτια σας και γυρνούν τον χρόνο πίσω

Με την επιδερμίδα μας να μοιάζει ελαφρώς στρεσαρισμένη μετά το καλοκαίρι και τους πόρους μας να είναι περισσότερο εμφανείς σε σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει, ο συστηματικός και ευλαβικός καθαρισμός της κάθε μέρα πριν τον ύπνο γίνεται η πρώτη μας προτεραιότητα. Ένας καθαρισμός διπλής φιλοσοφίας, ώστε να απομακρύνεται πλήρως κάθε ίχνος μακιγιάζ, αλλά και όλες οι ακαθαρσίες και η λιπαρότητα από την επιφάνεια του δέρματος.

Βασικό προϊόν μια ρουτίνας double cleansing που αναζωογονεί την επιδερμίδα μας είναι φυσικά τα πολυτελή cleansing balms, που έρχονται για να "λιώσουν” το foundation και όλα τα άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούμε τακτικά για το μακιγιάζ μας. Αυτά τα cleansing balms περιποιούνται ταυτόχρονα την επιδερμίδα μας με τα ενεργά συστατικά και/ή τα αιθέρια έλαια που περιέχουν, χαρίζοντας ασύγκριτη καθαριότητα και απαλότητα προτού ολοκληρώσουμε τα βήματα καθαρισμού με έναν απαλό αφρό ή gel.

Διαβάστε Επίσης

Smooth Operator | 5 οροί με AHAs και BHAs που θα ανανεώσουν την υφή και θα ξυπνήσουν τη λάμψη στην επιδερμίδα σας

Εμείς συγκεντρώσαμε τα πιο πολυτελή και πλούσια σε υφή cleansing balms που θα βρείτε στην αγορά, για να επενδύσετε σε αυτό που θα μπει στην καθημερινότητά σας αυτό το φθινόπωρο και θα μεταμορφώσει την όψη και την υγεία της επιδερμίδας σας.

Beauty Editor's Choice

Triple-Oil Balm Make-up Remover and Cleanser, Sisley

Triple-Oil Balm Make-up Remover and Cleanser, Sisley

Advanced Night Cleansing Balm, Estee Lauder

Advanced Night Cleansing Balm, Estee Lauder

Supreme Balm Cleanser, La Prairie

Supreme Balm Cleanser, La Prairie

Take The Day Off™ Cleansing Balm, Clinique

Take The Day Off™ Cleansing Balm, Clinique

The Cleansing Balm, Augustinus Bader

The Cleansing Balm, Augustinus Bader

Pro-Collagen Cleansing Balm, Elemis

Pro-Collagen Cleansing Balm, Elemis

Tags

Latest

Κινηματογραφική γοητεία | Για τη νέα της συλλογή η Roche Bobois συνεργάζεται με τον Pedro Almodóvar και τη Rossy de Palma
CASA

Κινηματογραφική γοητεία | Για τη νέα της συλλογή η Roche Bobois συνεργάζεται με τον Pedro Almodóvar και τη Rossy de Palma

Πώς να πλένετε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τσαλακώνονται
LIFESTYLE & HOMES

Πώς να πλένετε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τσαλακώνονται

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαμθίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits
NEWS

Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαμθίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Grey & Fabulous | Τρία chic κουρέματα που θα αναδείξουν τα γκρίζα μαλλιά σας
ΜΑΛΛΙΑ

Grey & Fabulous | Τρία chic κουρέματα που θα αναδείξουν τα γκρίζα μαλλιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Greta Lee είναι η νέα ambassador του Dior
NEWS

Η Greta Lee είναι η νέα ambassador του Dior

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
O πολυτελής boho γάμος της δισέγγονης του δημιουργού του Bond με πρώην υπουργό του Boris Johnson
NEWS

O πολυτελής boho γάμος της δισέγγονης του δημιουργού του Bond με πρώην υπουργό του Boris Johnson

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σκάνδαλο στο βελγικό παλάτι | Ο πρίγκιπας Laurent αποκαλύπτει ότι έχει κρυφό παιδί
NEWS

Σκάνδαλο στο βελγικό παλάτι | Ο πρίγκιπας Laurent αποκαλύπτει ότι έχει κρυφό παιδί

Gorgeous Hair | Αυτό το πολυχρηστικό spray μαλλιών συνδυάζει 25 ιδιότητες και μεταμορφώνει την ποιότητα και την όψη τους
ΜΑΛΛΙΑ

Gorgeous Hair | Αυτό το πολυχρηστικό spray μαλλιών συνδυάζει 25 ιδιότητες και μεταμορφώνει την ποιότητα και την όψη τους

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τα 5 μίντι φορέματα που θα φορέσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 5 μίντι φορέματα που θα φορέσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Πριγκίπισσα Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Με εντυπωσιακά σκουλαρίκια από τη Zara που αναβαθμίζουν όλα τα looks

Πριγκίπισσα Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Με εντυπωσιακά σκουλαρίκια από τη Zara που αναβαθμίζουν όλα τα looks

Το βιβλίο που θα διαβάζω στο παιδί μου κάθε μέρα στις αρχές της σχολικής χρονιάς

Το βιβλίο που θα διαβάζω στο παιδί μου κάθε μέρα στις αρχές της σχολικής χρονιάς

Ροντρίγκες, Λάνθιμος, Αγγελάκας, Τίλντα Σουίντον και όσα θα δούμε αυτή τη σεζόν στη Στέγη

Ροντρίγκες, Λάνθιμος, Αγγελάκας, Τίλντα Σουίντον και όσα θα δούμε αυτή τη σεζόν στη Στέγη

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Δοκιμάζουμε την ακραία Bugatti Bolide με τον τελευταίο W16 κινητήρα παραγωγής

Δοκιμάζουμε την ακραία Bugatti Bolide με τον τελευταίο W16 κινητήρα παραγωγής

Σοκολατένιο κέικ με κακάο και 2(!) ακόμα υλικά - χωρίς αλεύρι ή ζάχαρη!

Σοκολατένιο κέικ με κακάο και 2(!) ακόμα υλικά - χωρίς αλεύρι ή ζάχαρη!

Δημοσκόπηση Opinion Poll: 7 στους 10 δεν &quot;βλέπουν&quot; νίκη Τσίπρα επί Μητσοτάκη στις εκλογές - Πώς εκτιμούν τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: 7 στους 10 δεν "βλέπουν" νίκη Τσίπρα επί Μητσοτάκη στις εκλογές - Πώς εκτιμούν τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

5 νέα μαγευτικά αρώματα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

5 νέα μαγευτικά αρώματα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις