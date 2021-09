Met Gala | Η Rihanna θα είναι η φετινή οικοδέσποινα του after-party

"Εάν κανονίζετε ένα Met Ball after party μην το κάνετε" έγραψε η Rihanna στο Instagram ανακοινώνοντας ότι θα είναι η φετινή οικοδέσποινα του πάρτι που διοργανώνεται μετά το Met Gala.

Η φιλανθρωπική εκδήλωση που συγκεντρώνει χρήματα για το Costume Institute του Metropolitan Museum of Art επιστρέφει φέτος με πολλές αλλαγές, αλλά υπόσχεται ότι για ακόμα μια χρονιά θα γίνει το ‘talk of the town’ στον κόσμο της μόδας.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αναμένεται να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί οι μεγαλύτεροι σταρ φορώντας εντυπωσιακές δημιουργίες άμεσα συνδεδεμένες με την έκθεση μόδας του ινστιτούτου που φέτος θα έχει ως κεντρικό concept την αμερικάνικη μόδα.

Η εκδήλωση συνήθως πραγματοποιείται την πρώτη Δευτέρα του Μαίου αλλά το 2020 είχε αναβληθεί εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας. Φέτος, οι διοργανωτές αποφάσισαν να πραγματοποιηθούν δύο Met Gala, ένα τον Σεπτέμβριο κι ένα τον Μάιο.

Η Rihanna που στο παρελθόν έχει κάνει μερικές από τις πιο στιλάτες και αξιομνημόνευτες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, φέτος θα πάρει τη σκυτάλη από τον Idris και τη Sabrina Elba και θα είναι η οικοδέσποινα του after party που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου.

Όλες οι λεπτομέρειες για το φετινό Met Gala

Οικοδεσπότες του φετινού gala θα είναι ο ηθοποιός Timothee Chalamet, η Billie Eilish, η αθλήτρια Naomi Osaka και η ποιήτρια και ακτιβίστρια Amanda Gorman. Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη για live streaming προβολή στις 13 Σεπτεμβρίου με παρουσιαστές τους Keke Palmer και Ilana Glazer.

Το φετινό gala θα περιλαμβάνει δύο εκθέσεις. Η πρώτη με τίτλο ‘In America: Α Lexicon of Fashion’ θα ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου ενώ η δεύτερη με τίτλο ‘In America: An Anthology of Fashion’ θα ξεκινήσει στις 5 Μαίου 2022.