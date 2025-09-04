Αντίο, Léa Seydoux | Το επόμενο Βond girl, θα είναι μία από αυτές τις τρεις πρωταγωνίστριες;

Σχετικά με την επόμενη ταινία του franchise James Bond (την 26η στη σειρά) δεν γνωρίζουμε τίποτα άλλο εκτός από το όνομα του σκηνοθέτη της. Θα είναι ο Καναδός Denis Villeneuve.

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε στις 25 Ιουνίου από την Amazon MGM Studios αλλά από τότε, δεν έχουν υπάρξει νέα... Ποιος θα διαδεχθεί τον Daniel Craig σε αυτόν τον θρυλικό ρόλο;

Η λίστα των υποψηφίων σταρ είναι εξαιρετικά μεγάλη. Ενώ μερικά φαβορί ξεχωρίζουν, το γεγονός παραμένει ότι καθώς περνούν οι εβδομάδες και οι μήνες, βρισκόμαστε ακόμα σε μια κατάσταση απόλυτης καλλιτεχνικής αβεβαιότητας. Και ισχύει σχεδόν το ίδιο και για το κορίτσι του James Bond!

Getty Images

Ποιο θα είναι το νέο Bond girl;

Τα σενάρια είναι πολλά. Όπως και τα πιθανά ονόματα που θα διαδεχθούν τη Léa Seydoux. Κάποιοι μίλησαν για την 34χρονη Eve Hewson αλλά και για την 27χρονη Sydney Sweeney. Αλλά τρεις νέες ηθοποιοί μόλις ανεπίσημα μπήκαν στην κούρσα. Σύμφωνα με το National Enquirer, η 29χρονη Florence Pugh και η 35χρονη Emma Watson είναι υποψήφιες για τον ρόλο.

Η έκπληξη έρχεται από το τρίτο πρόσωπο που μπαίνει στο κάδρο και αυτή δεν είναι άλλη από την Ariana Grande. "Οι παραγωγοί του James Bond έχουν εντυπωσιαστεί απίστευτα από αυτό που έχει κάνει η Ariana με τις ταινίες Wicked", δήλωσε μια πηγή στο National Enquirer. "Ταιριάζει απόλυτα με τον νέο James Bond που οραματίζονται, ο οποίος, ιδανικά, θα πρέπει να προσελκύσει μια ολόκληρη νέα γενιά θαυμαστών. Γι' αυτό κάνουν κρούση σε νέους ηθοποιούς γνωστούς σε όλο τον κόσμο για να δουν αν ενδιαφέρονται", πρόσθεσε ο πληροφοριοδότης.

Ο James Bond στους κινηματογράφους το 2028;

Πότε θα δούμε τον επόμενο James Bond στις κινηματογραφικές αίθουσες; Ο Denis Villeneuve βρίσκεται στη μέση των γυρισμάτων του Dune 3 - το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο... του 2026, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά. Στην καλύτερη περίπτωση, μπορούμε να ελπίζουμε ότι τα γυρίσματα για τον νέο Bond θα ξεκινήσουν το 2027 για να κυκλοφορήσουν το 2028.