Barbra Streisand | Η στιγμή που έσπασε το πρωτόκολλο στη συνάντησή της με τον John F. Kennedy

Μπορεί να έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες από τη σκηνή που θα περιγραφεί παρακάτω, όμως, η Barbra Streisand θυμάται ακόμα μια από τις πρώτες της γνωριμίες στον χώρο του θεάματος. Τη στιγμή εκείνη που η νεαρή τότε τραγουδίστρια συνάντησε τον πρόεδρο John F. Kennedy στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το 1963 - και παραβίασε μερικούς κανόνες εθιμοτυπίας κατά τη διαδικασία.

Αναπολώντας την αξέχαστη αυτή συνάντηση στα νέα της απομνημονεύματα, My Name Is Barbra, η Streisand εξηγεί ότι ο Kennedy της ζήτησε να τραγουδήσει στη μεγαλοπρεπή εκδήλωση, αφού την είχε δει στο The Dinah Shore Chevy Show λίγες μέρες νωρίτερα. "Θα πρέπει να ξέρετε πλέον ότι μπορώ να είμαι αξιοσημείωτα αδιάφορη για πολλά πράγματα, αλλά αυτό ήταν συναρπαστικό, ακόμη και για μένα", γράφει.

Φορώντας ρούχα δικού της σχεδιασμού - ένα γκρι, αυτοκρατορικού τύπου φόρεμα που χωριζόταν στο κέντρο για να αποκαλύψει ένα κρεμ μανδύα από κάτω - η Streisand, τότε 21 ετών, ερμήνευσε τρία τραγούδια. Έκλεισε με το "Happy Days Are Here Again", λέγοντας ότι ένιωθε πραγματικά χαρά που γνώρισε τον JFK στον Λευκό Οίκο και η ερμηνεία της το αντανακλούσε.

Μετά το δείπνο, οι καλλιτέχνες παρατάχθηκαν για να συναντήσουν τον Kennedy, υπενθυμίζοντας από μια ομάδα πρωτοκόλλου ότι έπρεπε να τον χαιρετήσουν γρήγορα και να προχωρήσουν χωρίς να ζητήσουν αυτόγραφα.

Getty Images

Η ίδια συνεχίζει: "Όταν ο JFK έφτασε σε μένα, μου είπε ότι είχα εκπληκτική φωνή και με ρώτησε: "Πόσο καιρό τραγουδάς;". Του είπα: 'Περίπου όσο καιρό είσαι πρόεδρος'. Γέλασε και τότε έκανα ακριβώς αυτό που μας είπαν να μην κάνουμε".

Η Streisand έβγαλε μια κάρτα από το δείπνο και ζήτησε από τον JFK να της υπογράψει ένα αυτόγραφο για τη μητέρα της, πράγμα που έκανε, και όταν το επέστρεψε, είπε: "Είσαι τέλειος".

"Υποθέτω ότι κάποιοι άνθρωποι εξεπλάγησαν λίγο όταν με άκουσαν να το λέω στον πρόεδρο", γράφει. "Ειλικρινά, μου ξέφυγε".