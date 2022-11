And Just Like That... 2 | Τα κομμάτια στα οποία αξίζει να επενδύσετε από τη γκαρνταρόμπα της Carrie Bradshaw

Εάν ανήκετε στην κατηγορία των γυναικών που η Carrie Bradshaw της σειράς "Sex and the City" και "Αnd just like that" είναι μία από τις αγαπημένες τους ηρωίδες, τότε τα νέα είναι πολύ ευχάριστα. Τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου για την spin off σειρά έχουν ήδη ξεκινήσει, φωτογραφίες από τα σετ που διαδραματίζονται στη Νέα Υόρκη έχουν δημοσιευτεί και εμείς έχουμε την ευκαιρία να δούμε ποια κομμάτια και ποιες τάσεις έχει προσθέσει στη γκαρνταρόμπα της η δημοφιλής ηρωίδα, την οποία ερμηνεύει η Sarah Jessica Parker.

#1 Καρό παλτό

Ένας από τους λόγους που το στιλ της Carrie Bradshaw έχει καταφέρει να λατρευτεί τόσο πολύ από εκατομμύρια γυναίκες είναι πως η ηρωίδα δεν ακολουθεί πιστά τις τάσεις. Αντιθέτως, τις δημιουργεί. Πολύ περισσότερο, συνηθίζει να φορά την πιο σύγχρονη εκδοχή κάποιων κλασικών items. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το καρό παλτό και πιο συγκεκριμένα το χρωματιστό καρό παλτό που φορά στον δεύτερο κύκλο του And Just Like That. Διαχρονικό και ταυτόχρονα μοντέρνο, το καρό παλτό ταιριάζει με ό,τι αποφασίσετε να φορέσετε και πρόκειται να το έχετε στη γκαρνταρόμπα σας για πάντα.

Καρό παλτό Isabel Marant Étoile, attica.

#2 Denim boiler suit

Μία από τις τάσεις που θα δούμε στην spin off σειρά είναι το denim boiler suit. Πρακτικό και πολύ άνετο, μπορεί να φορεθεί από το πρωί έως το βράδυ.

Denim ολόσωμη φόρμα με ξεθωριασμένο εφέ, Tommy Hilfiger.

#3 Wrap dress

Από τις στιλιστικές επιλογές της Carrie Bradshaw στον δεύτερο κύκλο της σειράς δεν θα μπορούσε να λείπει το all time classic αγαπημένο φόρεμα όλων των γυναικών, δηλαδή το wrap dress. Πρόκειται μάλιστα για ένα πολυμορφικό κομμάτι που θυμίζει φόρεμα, ρόμπα, κιμονό, toga, αγκαλιάζει τη γυναικεία σιλουέτα, ακολουθώντας τις γραμμές του σώματος και είναι άκρως κολακευτικό.

Μακρύ κρουαζέ φόρεμα, Massimo Dutti.

#4 Πλεκτή ζακέτα

Οι πλεκτές chunky ζακέτες έχουν καταφέρει να κερδίσουν μία θέση στη λίστα με τις τάσεις της τρέχουσας σεζόν και η Carrie Bradshaw εννοείται πως τις έχει προσθέσει στην γκαρνταρόμπα της. Σε ένα από τα look που έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, η ηρωίδα της σειράς έχει δημιουργήσει layering με τη μακριά πλεκτή ζακέτα της σε γκρι απόχρωση, συνδυάζοντας τη με ένα μακρύ φόρεμα σε hot pink χρώμα και καρό παλτό. Ένας συνδυασμός cozy και ιδανικός για τον χειμώνα.

Πλεκτή ζακέτα, H&M.

#5 Λευκό φόρεμα

Ένα ακόμα από τα items που έχει αναδείξει η ηρωίδα στον νέο κύκλο της σειράς είναι το little white dress. Διαχρονικό και ασυναγώνιστα κομψό, το λευκό φόρεμα δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό κομμάτι της καλοκαιρινής μόδας. Σε midi ή maxi μήκος, ένα λευκό φόρεμα μπορεί να φορεθεί σε διάφορες περιστάσεις το φθινόπωρο και τον χειμώνα, ενώ σας επιτρέπει να πειραματιστείτε με το στιλ σας με τη βοήθεια των αξεσουάρ.

Midi κρουαζέ φόρεμα, Victoria Beckham.

