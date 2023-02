Βραβεία SAG 2023 | Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ, μία ακόμα τελετή ήρθε να προσθέσει διακρίσεις και glam σ' αυτή τη διαδρομή των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών που ξεχώρισαν την περσινή χρονιά. Τα βραβεία SAG στην 29η απονομή τους που πραγματοποιήθηκε στην Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Fairmont Century Plaza στο Λος Άντζελες ανέδειξαν μεγάλο νικητή τη βραδιάς την ταινία Everything Everywhere All at Once, η οποία κέρδισε βραβεία για τις τέσσερις από τις πέντε κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια, ανάμεσά τους και αυτό για την ερμηνεία της Michelle Yeoh. Καλύτερη δραματική σειρά αναδείχτηκε το The White Lotus, ενώ η Jennifer Coolidge συνέχισε το σερί των διακρίσεων με τη νίκη της στην κατηγορία για την καλύτερη δραματική ερμηνεία σε σειρά.

Το κόκκινο χαλί των SAG 2023

Το κόκκινο χαλί των βραβείων SAG συγκέντρωσε πλήθος αναγνωρίσιμων σταρ της μικρής και τη μεγάλης οθόνης, και κυρίως τα ονόματα που θα μας απασχολήσουν και τη βραδιά των Όσκαρ. Η Michelle Yeoh και η Cate Blanchett, οι δυο πρωταγωνίστριες - φαβορί και για το βραβείο Α' γυναικείας κατηγορίας στα Όσκαρ, εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους, με την πρώτη να επιλέγει τον couture σουρεαλισμό του οίκου Schiaparelli και τη δεύτερη να εμφανίζεται με μια custom δημιουργία Armani Privé που έχει φορέσει σε διαφορετική εκδοχή σε κόκκινο χαλί δις, το 2014 και το 2018. Για την ακρίβεια, το νέο της φόρεμα είναι φτιαγμένο από τη δαντέλα που είχε η παλαιότερη δημιουργία.

Ενδιαφέρον, βεβαίως, είχε το γεγονός ότι οι λαμπερές πρωταγωνίστριες εμπιστεύτηκαν τα έντονα χρώματα - όπως το φούξια, το κίτρινο και το πράσινο - σε μία εποχή που η μόδα δείχνει να υπαναχωρεί από το dopamine dressing, ενώ οίκοι όπως ο Valentino - που ανάλαβε να ντύσει, βεβαίως, τη μούσα του Zendaya με μία ρομαντική Old Hollywood custom δημιουργία σε ροζ με τριαντάφυλλα κεντημένα στη φούστα-, ο Louis Vuitton, η Prada, η Carolina Herrera, o Giorgio Armani είχαν περισσότερες από μία εκπροσώπους στο κόκκινο χαλί. Όσο για την τάση του vintage φρόντισε να την τιμήσει η Jenna Ortega που φόρεσε ένα vintage φόρεμα Versace από συλλογή του 1994.

Τα looks