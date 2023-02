SAG Awards 2023 | Τα 10 beauty looks για τα οποία όλοι μιλούν σήμερα

Η λεγόμενη award season βρίσκεται λίγο πριν την κορύφωσή της με την απονομή των βραβείων Oscar να βρίσκεται μόλις λίγες μέρες μακριά. Μετά τα πολύ πετυχημένα red carpets των βραβείων BAFTA και Grammy, σειρά είχαν τα βραβεία SAG με τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί για την 29η απονομή τους, που πραγματοποιήθηκε στην Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Fairmont Century Plaza στο Λος Άντζελες, να είναι ίσως οι πιο εντυπωσιακές της σεζόν.

Μεγάλος "νικητής" στον τομέα "μακιγιάζ" αναδείχθηκε ξανά το ροζ, με πολλές celebrities να το επιλέγουν για να τονίσουν τα πιο "δυνατά" χαρακτηριστικά τους. Ανάμεσα στις A-listers που το επέλεξαν ήταν η Zendaya, η οποία έκανε μία total pink εμφάνιση, η Cate Blanchett, η Amanda Seyfried και η Ana de Armas, οι οποίες τόνισαν τα χείλη τους με απαλά ροζ κραγιόν. Άξιο αναφοράς είναι και το makeup look της Jessica Chastain στο οποίο πρωταγωνίστησε το magenta κραγιόν, που ταίριαζε απόλυτα με την off the shoulder τουαλέτα της.

Στον τομέα "μαλλιά", crowd favourite αναδείχθηκαν τα χτενίσματα με αναφορές στα '60s, με την Amanda Seyfried να ολοκληρώνει την εμφάνισή της με ένα voluminous ponytail, την Jennifer Coolidge να διακοσμεί τα γεμάτα όγκο μαλλιά της με μία μαύρη στέκα και την Jessica Chastain να επιλέγει ένα lady like straight look. Εξίσου δημοφιλή ήταν και τα old Hollywood χτενίσματα, όπως εκείνo της Cara Delevingne, αλλά και το ultra chic bob της Zendaya.

Πολύ ενδιαφέροντα ήταν επίσης το updo της Ana de Armas, το οποίο "στόλισε" με ένα μαύρο φιόγκο- μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς-, τα fluffy φρύδια της Haley Lu Richardson, τα messy waves της Jenna Ortega και το lob της Cate Blanchett.

Η λίστα με τα ωραιότερα beauty looks της βραδιάς δεν θα μπορούσε παρά να ολοκληρωθεί με την εμφάνιση της Christina Applegate πλάι στην κόρη της. Η 51χρονη σταρ, η οποία διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021, περπάτησε στο κόκκινο χαλί δείχνοντας πραγματικά πολύ όμορφη, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα, συνδυασμένο με ένα μπαστούνι διακοσμημένο με διάφορα μηνύματα -κάνοντας έτσι την πιο συγκινητική εμφάνιση της βραδιάς.

SAG Awards 2023 | Τα ωραιότερα beauty looks στο κόκκινο χαλί