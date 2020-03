Η Blue Ivy κερδίζει το βραβείο του πιο stylish 8χρονου

Το πιο διάσημο 8χρονο του κόσμου παρακολούθησε τον αγώνα μεταξύ Lakers και Clippers στο Los Angeles μαζί με τον πατέρα της, τον ράπερ Jay-Z.

Η Blue έδειχνε πραγματικά κομψή, φορώντας ένα denim jacket, μαύρο skinny jeans, ασορτί crop graphic tee και δερμάτινα Fendi μποτάκια.

Στο πίσω μέρος του jacket της ήταν γραμμένη η φράση "Blue Is My Name (Blue είναι το όνομά μου)", ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε cornrows.

LeBron, Jay-Z and Blue Ivy after the Lakers’ win 🤝 pic.twitter.com/g58Bw9xJ7U — ESPN (@espn) March 8, 2020

Μετά τη νίκη των Lakers, η Blue και ο Jay-Z έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στον LeBron James με τη μικρή να ζητά τον μπασκετμπολίστα να της υπογράψει μία μπάλα. "Θέλεις μία μπάλα από εμένα; Οκ, θα σου δώσω", της είπε ο James. "Έχεις σχολείο την Δευτέρα; Μέχρι να γυρίσεις από το σχολείο την Δευτέρα, θα την έχεις", της υποσχέθηκε το αστέρι του NBA.