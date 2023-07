Κακά μαντάτα | Η πρώτη χρονιά του Καρόλου στον θρόνο ήταν μία από τις πιο δαπανηρές

Η τελευταία έκθεση της Sovereign Grant φέρνει στο φως μία πραγματικά δαπανηρή χρονιά για τον βασιλιά Κάρολο και τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Την Πέμπτη, το Παλάτι δημοσίευσε τον ετήσιο απολογισμό του, ο οποίος καλύπτει το οικονομικό έτος από τον Απρίλιο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023. Η έκθεση έδειξε ότι δαπανήθηκαν 136 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 5% αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το Sovereign Grant, ο διακανονισμός που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους, κάλυψε 108,9 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα υπόλοιπα λήφθηκαν από τα αποθεματικά κεφάλαια.

Όπως σημειώνεται στον επίσημο ιστότοπο της βασιλικής οικογένειας, "ο φετινός απολογισμός καλύπτει μια περίοδο σημαντικής μετάβασης για το βασιλικό νοικοκυριό, αντικατοπτρίζοντας το πλατινένιο ιωβηλαίο και την κρατική κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β', την προσχώρηση του βασιλιά, την προετοιμασία για τη στέψη των Μεγαλειότητων τους και τη συνάντηση του προσωπικού των δύο νοικοκυριών".

Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες ανακαινίσεις στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ αύξησαν το κόστος. Οι εορτασμοί για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ -συμπεριλαμβανομένων των τετραήμερων εορτασμών τον Ιούνιο του 2022, συμπεριλαμβανομένων του Trooping the Colour, του Platinum Party at the Palace concert και της Platinum Jubilee Pageant- σηματοδότησαν το ιστορικό 70ό έτος της στο θρόνο. Το παλάτι ξόδεψε περίπου 883.000 δολάρια για τις σχετικές εκδηλώσεις, όπως προκύπτει από την έκθεση Sovereign Grant. Η πιο ακριβή εκδήλωση της χρονιάς ήταν η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο, η οποία κόστισε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια.

Στην έκθεση αναφέρεται: "Μετά τον θάνατο της αείμνηστης Μεγαλειότητάς της τον Σεπτέμβριο του 2022, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας συμμετείχαν σε μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων καθώς ο κόσμος σηματοδότησε τον θάνατο της αείμνηστης Μεγαλειότητάς της, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας δεξίωσης για αρχηγούς κρατών και επίσημους προσκεκλημένους από το εξωτερικό, της τοποθέτησης αγρυπνίας κατά την κατάθεση σε κατάσταση, της νεκρώσιμης ακολουθίας στο Αβαείο του Ουέστμινστερ και της νεκρώσιμης ακολουθίας που πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Windsor".