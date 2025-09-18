Follow us

Search

Platforms Project 2025 | Καλλιτέχνες από 25 χώρες παρουσιάζουν τα έργα τους στο Καπνεργοστάσιο

Η διεθνής φουάρ της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής παρουσιάζει ένα πολύπλευρο παράλληλο πρόγραμμα και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
18-09-2025
Crossing the boundaries, Κώστας Βίττης

Το Platforms Project– Independent Art Fair, η διεθνής φουάρ της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής και τόπος συνάντησης καλλιτεχνικών ομάδων – πλατφορμών και καλλιτεχνών από 25 χώρες, παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο Καπνεργοστάσιο με ένα πολύπλευρο παράλληλο πρόγραμμα και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

To Platforms Project 2025 – Independent Art Fair θα παρουσιαστεί φέτος από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 για δεύτερη χρονιά στο εμβληματικό κτίριο του Καπνεργοστασίου (Λένορμαν 218, 104 43) με ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops από τις συμμετέχουσες ομάδες.

Platforms Project 2025 | Καλλιτέχνες από 25 χώρες παρουσιάζουν τα έργα τους στο Καπνεργοστάσιο
Άποψη της έκθεσης
Platforms Project 2024. Άποψη της έκθεσης.

Το Platforms Project για δεκατρία συνεχή χρόνια δημιουργεί τις συνθήκες και τον τόπο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε εκατοντάδες καλλιτέχνες και θεωρητικούς από όλο τον κόσμο στις εικαστικές και όχι μόνο τέχνες. Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2025 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

Το Platforms Project 2025 θα παρουσιάσει πλατφόρμες από 25 χώρες (Ελλάδα, ΗΠΑ, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Λίβανο, Τουρκία, Κύπρος, Γερμανία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ινδία, Πακιστάν, Τσεχία, Ρωσία, Ιταλία, Αρμενία, Φινλανδία, Λετονία, Κολομβία, Σιγκαπούρη) έχοντας δεχθεί εκατοντάδες αιτήσεις στο ανοικτό διαδικτυακό του κάλεσμα. 

Όλες οι συμμετοχές του Platforms Project 2025

Στο Platforms Project 2025 θα συμμετέχουν 64 εικαστικές πλατφόρμες με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες επεκτείνοντας το παγκόσμιο δίκτυο που οικοδομείται και επικοινωνεί τα τελευταία δώδεκα χρόνια. 

Στο Platforms Project 2025 στο Καπνεργοστάσιο συμμετέχουν οι: AC Institute (ΗΠΑ),  adARTes (Ελλάδα), Art For Earth 22 (Ελλάδα), ομάδα τέχνης Συν | art team Συν (Ελλάδα, Κύπρος), Αρτ Ούνιτας | ArtUnitas (Ελλάδα), ARTÁGORA (Ισπανία), ArtCode (Ελλάδα), ArtEngine (Πολωνία), artplatform | elsewhere and museum of forgetting (Ολλανδία, Σουηδία), Athens Street Art Festival (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, ΗΠΑ), AVARTS (Ελλάδα), AXIONART (Ελλάδα, Γερμανία, Φινλανδία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Σιγκαπούρη, Γαλλία, Τσεχία), Beaston Projects (Ηνωμένο Βασίλειο), BROKEN ART GROUP (Ελλάδα), Bureau d’Art et de Recherche, Roubaix (Γαλλία), Carrying home on our backs (Ινδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λίβανος, Πακιστάν), Collectif Encyclies (Γαλλία), ΚΥΒΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ | CUBE ART EDITIONS (Ελλάδα), D2D (Ελλάδα, Σουηδία), Darling Pearls & Co (Ηνωμένο Βασίλειο), DepArt (Ελλάδα), Dionysos and Apollon Theatre Company (Ελλάδα, Γαλλία, Λίβανο, Τουρκία), ΔΙΠΟΛΑ | DIPOLA (Ελλάδα), Distortion Art (Σουηδία), Eco Flaneur (Ελλάδα), elementA  (Ελλάδα, Κύπρος, Αυστραλία), Encounters (Ελλάδα), ESPAI SANT MARC AIR (Ισπανία), EULENGASSE (Γερμανία), Ορίζοντας Γεγονότων | Events Horizon (Ελλάδα), ΦΑΡΦΑΛΛΑ | FARFALLA (Ελλάδα), Γη-Νέκυια | Gi-Nekyia (Ελλάδα), HELLENIC JET SOCIETY (Ελλάδα), ID:I Gallery (Σουηδία), INSIGHT GAZE (Ελλάδα), JS Gallery by IMC (Ελλάδα, Τσεχία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ιταλία, Αρμενία, Γερμανία, Φινλανδία, Ισπανία, Λετονία), Κάθαρσις | Katharsis (Ελλάδα), Kunstruimte411 (Ολλανδία), les Apaches de Patission (Γαλλία), m.a.m.a. contemporary (Κύπρος), ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ |  META-FRASTES (Ελλάδα), METApolis (Ελλάδα), Molekyl gallery (Σουηδία), Nourishing Memory (Κολομβία, Ελλάδα, Ινδία, Γαλλία), Open Y@ (Ελλάδα), oxymoron (Ελλάδα), PAPER PROJECT (Ηνωμένο Βασίλειο), PASAJ (Τουρκία), Pixel Pulse (Ελλάδα), Postcards from home (Ελλάδα), POW WOW (Ελλάδα), Project Space Piraeus (Ελλάδα), Rhythm Section (Γερμανία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο), SHELTER Artists Run Space (Τουρκία), Χώρο-Χρόνος | Space-Time (Ελλάδα, Δανία), Straße der kollektiven Kunst (Ολλανδία), Studio44 (Σουηδία), Temporal Synthesis (Ελλάδα), The Art Project (Ελλάδα), The Red Boat Projects (Ελλάδα), threadsafe.art (Ηνωμένο Βασίλειο), TIDAL FLOW ART (Ελλάδα), Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες | Visual March to Prespes (Ελλάδα), WEDO (Ελλάδα), yellow chair (Ολλανδία).

Επιδίωξη του Platforms Project είναι να αποτελέσει τον πυρήνα δημιουργίας και καταγραφής των πρωτοποριακών τάσεων στη τέχνη και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των πλατφορμών-καλλιτεχνικών ομάδων. Έτσι το Platforms Project έχει δημιουργήσει μέσα στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας του ένα παγκόσμιο network από ανεξάρτητες καλλιτεχνικές ομάδες και χώρους σε άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Παράλληλα με την παρουσίαση της έκθεσης του Platforms Project 2025 θα πραγματοποιηθούν σειρά ημερίδων, παρουσιάσεων, περφόρμανς, workshops και ξεναγήσεων. Το Platforms Project δεν αποτελεί μια απρόσωπη εκδήλωση, αλλά μια εικαστική κοινότητα γεμάτη ενέργεια, δίνοντας χρόνο και τόπο παρουσίασης της εναλλακτικής ανεξάρτητης τέχνης.

 

Ωράριο Platforms Project 2025 

Άνοιγμα έκθεσης: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18.00 – 22.30

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 έως Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, 18.00 – 22.30

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου έως Κυριακή 12 Οκτωβρίου, 12.00 – 21.00

Διεύθυνση:  Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218, 104 43)

Είσοδος ελεύθερη με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας   

Latest

Platforms Project 2025 | Καλλιτέχνες από 25 χώρες παρουσιάζουν τα έργα τους στο Καπνεργοστάσιο
ENTERTAINMENT

Platforms Project 2025 | Καλλιτέχνες από 25 χώρες παρουσιάζουν τα έργα τους στο Καπνεργοστάσιο

Gwyneth Paltrow | Τα anti-jeans της είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει τις εμφανίσεις σας τη νέα σεζόν
NEWS

Gwyneth Paltrow | Τα anti-jeans της είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει τις εμφανίσεις σας τη νέα σεζόν

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Βασιλιάς Κάρολος | Παραδέχεται μπροστά στην Καμίλα πως θα μπορούσε να είχε παντρευτεί κόρη Προέδρου των ΗΠΑ
NEWS

Βασιλιάς Κάρολος | Παραδέχεται μπροστά στην Καμίλα πως θα μπορούσε να είχε παντρευτεί κόρη Προέδρου των ΗΠΑ

Η διαχρονική συμβουλή που μοιράστηκε η βασίλισσα Ελισάβετ με την Jackie Kennedy
NEWS

Η διαχρονική συμβουλή που μοιράστηκε η βασίλισσα Ελισάβετ με την Jackie Kennedy

"Σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία": Γιατί δεν πρέπει ποτέ να στεγνώνετε τα ρούχα σε εσωτερικούς χώρους
LIFESTYLE & HOMES

"Σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία": Γιατί δεν πρέπει ποτέ να στεγνώνετε τα ρούχα σε εσωτερικούς χώρους

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Όταν ο Robert Redford προσπάθησε να συναντήσει την Grace Kelly στο Μονακό
NEWS

Όταν ο Robert Redford προσπάθησε να συναντήσει την Grace Kelly στο Μονακό

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες | Το πεντικιούρ της έχει την απόχρωση που κάθε fashionista επέλεξε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες | Το πεντικιούρ της έχει την απόχρωση που κάθε fashionista επέλεξε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο Leonardo DiCaprio τιμά τον Robert Redford στο κόκκινο χαλί
NEWS

Ο Leonardo DiCaprio τιμά τον Robert Redford στο κόκκινο χαλί

H Laura Kim και o Fernando Garcia αποχωρούν από τον Oscar de la Renta
NEWS

H Laura Kim και o Fernando Garcia αποχωρούν από τον Oscar de la Renta

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ

Best of Network

5 anti-trends που θα φορέσουμε το φθινόπωρο του 2025

5 anti-trends που θα φορέσουμε το φθινόπωρο του 2025

Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας: Μειώνονται τα αποθέματα αερίου και πετρελαίου – Τι σημαίνει για τα κοιτάσματα της Κρήτης

Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας: Μειώνονται τα αποθέματα αερίου και πετρελαίου – Τι σημαίνει για τα κοιτάσματα της Κρήτης

10 σπιτικά σνακ για την τσάντα του σχολείου

10 σπιτικά σνακ για την τσάντα του σχολείου

Το off-shoulder Zara top της Σταματίνας Τσιμτσιλή ταιριάζει σε όλα τα office looks σου

Το off-shoulder Zara top της Σταματίνας Τσιμτσιλή ταιριάζει σε όλα τα office looks σου

Τζόρνταν, Γκουαντανίνο και Παρκ Τσαν-γουκ στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας

Τζόρνταν, Γκουαντανίνο και Παρκ Τσαν-γουκ στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας

Επίσημο: Αυτή είναι η Toyota GR Corolla (εικόνες)

Επίσημο: Αυτή είναι η Toyota GR Corolla (εικόνες)

Kate Middleton | Οι λεπτομέρειες στο μακιγιάζ της στην επίσημη επίσκεψη του ζεύγους Trump

Kate Middleton | Οι λεπτομέρειες στο μακιγιάζ της στην επίσημη επίσκεψη του ζεύγους Trump

Η τάση στις τσάντες που θα δυσαρεστήσει αρκετές fashion lovers

Η τάση στις τσάντες που θα δυσαρεστήσει αρκετές fashion lovers

Πιο ψηλή χωρίς κόπο: 10λεπτη προπόνηση γιόγκα που σου χαρίζει έως +3 εκατοστά ύψος

Πιο ψηλή χωρίς κόπο: 10λεπτη προπόνηση γιόγκα που σου χαρίζει έως +3 εκατοστά ύψος