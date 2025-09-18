Platforms Project 2025 | Καλλιτέχνες από 25 χώρες παρουσιάζουν τα έργα τους στο Καπνεργοστάσιο

Το Platforms Project– Independent Art Fair, η διεθνής φουάρ της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής και τόπος συνάντησης καλλιτεχνικών ομάδων – πλατφορμών και καλλιτεχνών από 25 χώρες, παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο Καπνεργοστάσιο με ένα πολύπλευρο παράλληλο πρόγραμμα και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

To Platforms Project 2025 – Independent Art Fair θα παρουσιαστεί φέτος από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 για δεύτερη χρονιά στο εμβληματικό κτίριο του Καπνεργοστασίου (Λένορμαν 218, 104 43) με ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops από τις συμμετέχουσες ομάδες.

Άποψη της έκθεσης Platforms Project 2024. Άποψη της έκθεσης.

Το Platforms Project για δεκατρία συνεχή χρόνια δημιουργεί τις συνθήκες και τον τόπο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε εκατοντάδες καλλιτέχνες και θεωρητικούς από όλο τον κόσμο στις εικαστικές και όχι μόνο τέχνες. Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2025 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

Το Platforms Project 2025 θα παρουσιάσει πλατφόρμες από 25 χώρες (Ελλάδα, ΗΠΑ, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Λίβανο, Τουρκία, Κύπρος, Γερμανία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ινδία, Πακιστάν, Τσεχία, Ρωσία, Ιταλία, Αρμενία, Φινλανδία, Λετονία, Κολομβία, Σιγκαπούρη) έχοντας δεχθεί εκατοντάδες αιτήσεις στο ανοικτό διαδικτυακό του κάλεσμα.

Όλες οι συμμετοχές του Platforms Project 2025

Στο Platforms Project 2025 θα συμμετέχουν 64 εικαστικές πλατφόρμες με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες επεκτείνοντας το παγκόσμιο δίκτυο που οικοδομείται και επικοινωνεί τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Στο Platforms Project 2025 στο Καπνεργοστάσιο συμμετέχουν οι: AC Institute (ΗΠΑ), adARTes (Ελλάδα), Art For Earth 22 (Ελλάδα), ομάδα τέχνης Συν | art team Συν (Ελλάδα, Κύπρος), Αρτ Ούνιτας | ArtUnitas (Ελλάδα), ARTÁGORA (Ισπανία), ArtCode (Ελλάδα), ArtEngine (Πολωνία), artplatform | elsewhere and museum of forgetting (Ολλανδία, Σουηδία), Athens Street Art Festival (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, ΗΠΑ), AVARTS (Ελλάδα), AXIONART (Ελλάδα, Γερμανία, Φινλανδία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Σιγκαπούρη, Γαλλία, Τσεχία), Beaston Projects (Ηνωμένο Βασίλειο), BROKEN ART GROUP (Ελλάδα), Bureau d’Art et de Recherche, Roubaix (Γαλλία), Carrying home on our backs (Ινδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λίβανος, Πακιστάν), Collectif Encyclies (Γαλλία), ΚΥΒΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ | CUBE ART EDITIONS (Ελλάδα), D2D (Ελλάδα, Σουηδία), Darling Pearls & Co (Ηνωμένο Βασίλειο), DepArt (Ελλάδα), Dionysos and Apollon Theatre Company (Ελλάδα, Γαλλία, Λίβανο, Τουρκία), ΔΙΠΟΛΑ | DIPOLA (Ελλάδα), Distortion Art (Σουηδία), Eco Flaneur (Ελλάδα), elementA (Ελλάδα, Κύπρος, Αυστραλία), Encounters (Ελλάδα), ESPAI SANT MARC AIR (Ισπανία), EULENGASSE (Γερμανία), Ορίζοντας Γεγονότων | Events Horizon (Ελλάδα), ΦΑΡΦΑΛΛΑ | FARFALLA (Ελλάδα), Γη-Νέκυια | Gi-Nekyia (Ελλάδα), HELLENIC JET SOCIETY (Ελλάδα), ID:I Gallery (Σουηδία), INSIGHT GAZE (Ελλάδα), JS Gallery by IMC (Ελλάδα, Τσεχία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ιταλία, Αρμενία, Γερμανία, Φινλανδία, Ισπανία, Λετονία), Κάθαρσις | Katharsis (Ελλάδα), Kunstruimte411 (Ολλανδία), les Apaches de Patission (Γαλλία), m.a.m.a. contemporary (Κύπρος), ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES (Ελλάδα), METApolis (Ελλάδα), Molekyl gallery (Σουηδία), Nourishing Memory (Κολομβία, Ελλάδα, Ινδία, Γαλλία), Open Y@ (Ελλάδα), oxymoron (Ελλάδα), PAPER PROJECT (Ηνωμένο Βασίλειο), PASAJ (Τουρκία), Pixel Pulse (Ελλάδα), Postcards from home (Ελλάδα), POW WOW (Ελλάδα), Project Space Piraeus (Ελλάδα), Rhythm Section (Γερμανία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο), SHELTER Artists Run Space (Τουρκία), Χώρο-Χρόνος | Space-Time (Ελλάδα, Δανία), Straße der kollektiven Kunst (Ολλανδία), Studio44 (Σουηδία), Temporal Synthesis (Ελλάδα), The Art Project (Ελλάδα), The Red Boat Projects (Ελλάδα), threadsafe.art (Ηνωμένο Βασίλειο), TIDAL FLOW ART (Ελλάδα), Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες | Visual March to Prespes (Ελλάδα), WEDO (Ελλάδα), yellow chair (Ολλανδία).

Επιδίωξη του Platforms Project είναι να αποτελέσει τον πυρήνα δημιουργίας και καταγραφής των πρωτοποριακών τάσεων στη τέχνη και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των πλατφορμών-καλλιτεχνικών ομάδων. Έτσι το Platforms Project έχει δημιουργήσει μέσα στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας του ένα παγκόσμιο network από ανεξάρτητες καλλιτεχνικές ομάδες και χώρους σε άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Παράλληλα με την παρουσίαση της έκθεσης του Platforms Project 2025 θα πραγματοποιηθούν σειρά ημερίδων, παρουσιάσεων, περφόρμανς, workshops και ξεναγήσεων. Το Platforms Project δεν αποτελεί μια απρόσωπη εκδήλωση, αλλά μια εικαστική κοινότητα γεμάτη ενέργεια, δίνοντας χρόνο και τόπο παρουσίασης της εναλλακτικής ανεξάρτητης τέχνης.

Ωράριο Platforms Project 2025

Άνοιγμα έκθεσης: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18.00 – 22.30

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 έως Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, 18.00 – 22.30

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου έως Κυριακή 12 Οκτωβρίου, 12.00 – 21.00

Διεύθυνση: Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218, 104 43)

με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας