Η πρώτη έκθεση φωτογραφιών του Γιώργου Λάνθιμου που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα

Ο Γιώργος Λάνθιμος, ένας από τους πιο ξεχωριστούς auteurs του παγκόσμιου σινεμά, έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη δημιουργία φανταστικών κόσμων και τις τολμηρές, παράδοξες εξερευνήσεις των ανθρώπινων σχέσεων, χαρακτηριστικά που τον καθιέρωσαν ως μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές του σύγχρονου κινηματογράφου.

Η έκθεση "Yorgos Lanthimos: Photographs" στον εκθεσιακό χώρο -1 της Στέγης αποτελεί ένα σπάνιο καλλιτεχνικό γεγονός.

Για πρώτη φορά, το ελληνικό κοινό έρχεται σε επαφή με τρία φωτογραφικά σύνολα που ο Λάνθιμος δημιούργησε την τελευταία πενταετία. Τα έργα αυτά συνθέτουν ένα σπάνιο παράθυρο στο βλέμμα και την εικαστική του γλώσσα, ανοίγοντας νέες προοπτικές στη βαθύτερη κατανόηση αυτού του μοναδικού οραματιστή.

Η έκθεση περιλαμβάνει τρεις σειρές φωτογραφιών. Δύο από αυτές γεννήθηκαν μέσα στους χώρους των ταινιών του, τραβηγμένες στο περιθώριο των γυρισμάτων σε τοποθεσίες όπως η Νέα Ορλεάνη και η Ατλάντα, αλλά και σε στούντιο στη Βουδαπέστη, όπου στήθηκαν ολόκληρες πόλεις ως κινηματογραφικά σκηνικά. Πολλές από τις εικόνες περιλαμβάνονται στα πρόσφατα φωτογραφικά του βιβλία: "Dear God, the Parthenon Is Still Broken" (2024), από τα γυρίσματα του "Poor Things" (2023), και "i shall sing these songs beautifully" (2024), που δημιουργήθηκε παράλληλα με το "Kinds of Kindness" (2024).

Το τρίτο σύνολο της έκθεσης στη Στέγη παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως και περιλαμβάνει εικόνες από μια εν εξελίξει προσωπική σειρά φωτογραφιών που ο Λάνθιμος δημιουργεί στην Ελλάδα και αποτελεί καρπό των μοναχικών περιηγήσεών του στην Αθήνα και των επισκέψεών του στα νησιά του Αιγαίου.

Σε όλο το φωτογραφικό έργο του Λάνθιμου διακρίνεται μια στοχαστική ενασχόληση με το τετριμμένο και το οικείο. Με τον φακό του αποδίδει την αμεσότητα του θέματος με απαράμιλλη διαύγεια και οικειότητα, αποτυπώνοντας έναν κόσμο μοναδικό και σύνθετο. Όπως και στο σινεμά του, αναδύεται μια γλώσσα που λειτουργεί ως αρχείο της ίδιας της δημιουργίας της, μια φωτεινή απεικόνιση των φαινομένων.

Την έκθεση επιμελείται ο Michael Mack, ένας από τους σημαντικότερους εκδότες και επιμελητές στο πεδίο της σύγχρονης φωτογραφίας, με καθοριστικές συνεργασίες στο διεθνές φωτογραφικό βιβλίο και την εικαστική αφήγηση. Τα εγκαίνιά της έχουν προγραμματιστεί για τις 7 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 17 Μαΐου 2026.