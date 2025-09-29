50 Χρόνια Zara | Μια μοναδική επετειακή συλλογή σε συνεργασία με 50 δημιουργούς

Η Zara κλείνει φέτος μισό αιώνα ζωής και γιορτάζει τα 50 χρόνια Zara με έναν τρόπο αντάξιο της ιστορίας της. Σε μια μοναδική επετειακή συλλογή, 50 καλλιτέχνες από τον χώρο της μόδας, της φωτογραφίας, της μουσικής, του κινηματογράφου και του design ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια σειρά από συλλεκτικά κομμάτια. Από μπουφάν και τσάντες, μέχρι υπνόσακους, καρέκλες και ακόμη κι ένα κλουβί για κατοικίδια, η συλλογή αγκαλιάζει την πολυμορφία της δημιουργικότητας.

Στη λίστα των δημιουργών συναντάμε εμβληματικά ονόματα όπως Annie Leibovitz, Anna Sui, David Chipperfield, David Sims, Kate Moss, Marc Newson, Naomi Campbell, Nick Knight, Norman Foster, Pat McGrath, Pedro Almodóvar, Rosalía, αλλά και την ίδια τη δημιουργική ομάδα της Zara. Από τον Philip Treacy έως τον Tim Walker, κάθε καλλιτέχνης υπογράφει το δικό του μοναδικό αντικείμενο, διαθέσιμο από τις 6 Οκτωβρίου στα καταστήματα και online.

Courtesy of Zara To δερμάτινο που σχεδίασε η Naomi Campbell

Η φωνή του brand μέσα από τη συνεργασία

Η επέτειος δεν είναι μόνο μια γιορτή, αλλά και μια ευκαιρία να ξαναδούμε την πορεία της μάρκας που ιδρύθηκε το 1975 από τον Amancio Ortega στην Α Κορούνια της Ισπανίας. Όπως δηλώνει η Marta Ortega Pérez, Μη Εκτελεστική Πρόεδρος της Inditex: "Είναι τιμή μας που αυτοί οι καλλιτέχνες επέλεξαν να γιορτάσουν μαζί μας τα γενέθλιά μας με αυτόν τον τρόπο. Ο καθένας είναι κορυφαίος στον τομέα του, όσον αφορά τη φαντασία, την καινοτομία και την ακεραιότητα. Μοιράζονται το ίδιο πάθος που είχε η Zara από την αρχή: την ποιότητα της δεξιοτεχνίας και τη χαρά του σχεδιασμού".

Courtesy of Zara Το T-shirt που σχεδίασε η Annie Leibovitz.

Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τη διάθεση το brand να συνεργάζεται με τα καλύτερα ταλέντα κάθε εποχής και να προσφέρει τις δημιουργίες του σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Courtesy of Zara To σημειωματάριο που σχεδίασε η Charlotte Rampling.

Από τα catwalks στα καθημερινά αντικείμενα

Η επετειακή συλλογή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Ο φωτογράφος David Bailey, γνωστός για την εμβληματική ματιά του στη δεκαετία του ’60, σχεδίασε τη δική του εκδοχή ενός aviator jacket. Ο στιλίστας Harry Lambert, που έχει ορίσει πολλά από τα πιο χαρακτηριστικά looks της γενιάς μας, παίζει με το χιούμορ του μέσα από ένα καπέλο γεμάτο κονκάρδες. Ο Kasing Lung μεταμορφώνει τον αγαπημένο του χαρακτήρα Labubu σε φωτογράφο street style.

Courtesy of Zara To τζάκετ με την υπογραφή του David Bailey.

Η Pat McGrath, η makeup artist που άλλαξε τα δεδομένα στον χώρο της ομορφιάς, παρουσιάζει ένα πολυτελές νεσεσέρ μακιγιάζ. Ο Marc Newson, ένας από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς σχεδιαστές, δημιουργεί ένα σετ ποτηριών, ενώ ο Steven Meisel —ο φωτογράφος πίσω από μερικές από τις πιο αξέχαστες καμπάνιες της Zara— υπογράφει ένα κομψό τσαντάκι μεταφοράς κατοικιδίου.

Courtesy of Zara Το νεσεσέρ μακιγιάζ που σχεδίασε η Pat McGrath.

Κάθε αντικείμενο είναι σχεδιασμένο ως συλλεκτικό κομμάτι, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να αποκτήσει κάτι από τον κόσμο αυτών των σπουδαίων δημιουργών.

Η λίστα με τους καλλιτέχνες

Η πλήρης λίστα των συνεργατών μοιάζει με ένα ζωντανό λεξικό της σύγχρονης κουλτούρας. Τα προηγούμενα ονόματα έρχονται να συμπληρώσουν κι άλλοι ζωντανοί θρύλοι όπως Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Karlie Kloss, Luca Guadagnino, Pierpaolo Piccioli, Guido Palau, Philip Treacy, Robbie Williams, Vincent Van Duysen και πολλοί ακόμη. Η ποικιλία των ονομάτων αποτυπώνει και το εύρος επιρροής της Zara — από τη μόδα και την τέχνη μέχρι τη μουσική και τον κινηματογράφο.

Courtesy of Zara Το παλτό που σχεδίασε ο Pieter Mulier.

Πράξη προσφοράς

Η συλλογή δεν είναι μόνο γιορτή αλλά και μια πράξη συνεισφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην οργάνωση Women’s Earth Alliance, που στηρίζει γυναίκες-ηγέτιδες με αποστολή την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η Zara θα δωρίσει 20.000 ευρώ σε 50 φιλανθρωπικούς οργανισμούς που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες.

Courtesy of Zara Η μπλούζα με την υπογραφή του Pedro Almodóvar.

Ένα pop-up event στην καρδιά του Παρισιού

Η παρουσίαση της συλλογής θα κορυφωθεί με ένα pop-up event στη διάρκεια της Paris Fashion Week, στη διεύθυνση 40 Avenue Georges V, από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου. Ο χώρος, επιμελημένος από τη Sarah Andelman, θα φιλοξενήσει όλα τα έργα με τη μορφή έκθεσης, συνοδευόμενα από συζητήσεις με καλλιτέχνες, ένα soundtrack του Michel Gaubert και έναν café χώρο από τη We Are Ona. Στις 2 Οκτωβρίου, ο Derek Blasberg θα συντονίσει την πρώτη συζήτηση με καλεσμένο τον Marc Newson.

*Από τις 6 Οκτωβρίου, η συλλογή θα είναι διαθέσιμη στο Zara.com και σε επιλεγμένα καταστήματα παγκοσμίως.