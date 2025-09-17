Follow us

Πώς θα διατηρήσετε το χρυσαφένιο μαύρισμά σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Απολέπιση, ενυδάτωση, self-tan και μυστικά μακιγιάζ που θα κρατήσουν τη χρυσαφένια σας λάμψη και μετά το καλοκαίρι.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΛΗΔΑ ΚΟΤΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 17-09-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Στο τέλος του καλοκαιριού η επιδερμίδα σου έχει τον πιο ελκυστικό χρυσαφένιο τόνο, που θα ήθελες ιδανικά να παραμείνει όλο τον χρόνο. Ειδικά αν έχεις ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, ξέρεις πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι όχι μόνο το να μαυρίσεις με ασφαλή τρόπο, αλλά και να διατηρήσεις λαμπερό το μαύρισμα που απέκτησες. Η απολέπιση, η βαθιά ενυδάτωση, η χρήση αυτομαυριστικών προϊόντων και προϊόντων μακιγιάζ που αναδεικνύουν την ηλιοκαμένη όψη είναι μερικά έξυπνα μυστικά που θα παρατείνουν τη μαυρισμένη σου εικόνα.

Απολέπιση και Ενυδάτωση 

Η επιδερμίδα σου είναι εμφανώς πιο ξηρή και τραχιά, γι’ αυτό ο συνδυασμός απολέπισης και ενυδάτωσης θα επαναφέρουν τη λεία λαμπερή υφή της. Ναι, η απολέπιση αφαιρεί την πρώτη στιβάδα των νεκρών κυττάρων, με αποτέλεσμα να απομακρύνει οπτικά και το μαύρισμά σου, όμως, μόλις η επιδερμίδα σου εκτεθεί και πάλι στον ήλιο, το μαύρισμα θα επανέλθει πιο βαθύ, πιο έντονο και πιο ομοιόμορφο.

