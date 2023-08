Clean Face | 5 balms που "λιώνουν" πανεύκολα ακόμα και το πιο επίμονο μακιγιάζ

Take The Day Off Cleansing Balm, Clinique

Ένα από τα cult-favourite προϊόντα της λίστας, το Take The Day Off Cleansing Balm απομακρύνει γρήγορα ακόμα και το πιο ανθεκτικό μακιγιάζ σε πρόσωπο και μάτια, αφήνοντας την επιδερμίδα δροσερή, απαλή και απόλυτα καθαρή.