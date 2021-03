Emma Watson | Το σχόλιο του Seth Rogen για τη συνεργασία τους που δημιούργησε παρεξηγήσεις

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του ο Seth Rogen μίλησε για τη παλιότερη συνεργασία του με την Emma Watson στην ταινία This is the End απαντώντας σε φήμες που είχαν ξεκινήσει από τα social media.

Μιλώντας για την cameo εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού στην ταινία του 2013, σχολίασε τα λεγόμενα ενός κομπάρσου που έγραψε στο Tumblr ότι η Watson έφυγε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων επειδή ένιωσε άβολα σε μια σκηνή.

Στη χιουμοριστική σκηνή που έδειχνε τον ήρωα να γίνεται κανίβαλος έχοντας σαν φυλακισμένο του τον Channing Tatum, η Watson φέρεται να αρνήθηκε να συμμετέχει. Ο Rogen είπε, λοιπόν, αναφορικά ότι "δεν το θυμάμαι και σκέφτομαι ‘πώς το έκανε αυτό’. Νομίζω μερικές φορές όταν διαβάζεις κάτι, δεν είναι το ίδιο με όταν γίνεται πραγματικότητα".

Ο ηθοποιός μετά από αυτή τη δήλωση, όμως, θέλησε να διευκρινήσει τα όσα είπε: "σε μια πρόσφατη συνέντευξη παρερμηνεύτηκαν τα όσα έγιναν στην πραγματικότητα" έγραψε σε μια ανακοίνωση και τόνισε ότι "η Emma Watson δεν έφυγε από τα γυρίσματα" εξηγώντας ότι δεν είναι σωστό να μείνει η εντύπωση ότι έκανε κάτι τέτοιο. Εξάλλου όπως είπε "ήμουν ενθουσιασμένος με την ευκαιρία να δουλέψω μαζί της και θα ήμουν ξανά αν είχα πάλι την ευκαιρία".