Στις Αττικές Εκδόσεις η διαφημιστική εκμετάλλευση των όψεων του πύργου Πειραιά

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
17-09-2025

Η Αττικές Εκδόσεις Α.Ε. ανακοινώνει τη συνεργασία της με την εταιρεία Piraeus Tower Α.Ε., κοινοπραξία της DIMAND με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την PRODEA Investments, με σκοπό τη διαφημιστική εκμετάλλευση των προσόψεων του Πύργου Πειραιά, κάνοντας χρήση σύγχρονης τεχνολογίας φωτισμού.

Ο Πύργος του Πειραιά, ένα από τα πλέον εμβληματικά τοπόσημα της Αττικής, αποτελεί μοναδικό σημείο από το οποίο διέρχονται εκατομμύρια πολίτες αλλά και ξένοι επισκέπτες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προβολή εταιρειών και brands που θέλουν να περάσουν το μήνυμά τους στο ευρύ κοινό με έναν πρωτοποριακό και σύγχρονο τρόπο.

Η συγκεκριμένη συμφωνία είναι καταρχήν 3ετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η Αττικές Εκδόσεις Α.Ε. με αυτόν τον τρόπο επεκτείνει την εμπορική της στρατηγική στη διαφημιστική αγορά σε έναν νέο τομέα με σημαντικές προοπτικές, και εξελίσσει δυναμικά τις προσφερόμενες λύσεις στους διαφημιζόμενους πελάτες της.

Δείτε παρακάτω το βίντεο προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων στον Πύργο Πειραιά από προηγούμενες συνεργασίες:

