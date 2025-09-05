Γιατί πρέπει να αποφεύγουμε να γλείφουμε το καπάκι από το γιαούρτι;

Είναι μια σχεδόν αυθόρμητη κίνηση. Όταν ανοίγουμε τη συσκευασία από το γιαούρτι μας, έχουμε την τάση να γλείφουμε την κρέμα που έχει απομείνει στο καπάκι. Μια συνήθεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μας.

Μια βλαβερή συνήθεια;

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το καπάκι που επιτρέπει την σωστή συντήρηση των γιαουρτιών συχνά περιέχει κόλλες ή προστατευτικά στρώματα που μπορούν να απελευθερώσουν μικροσωματίδια. Αυτό σημαίνει ότι το γλείψιμο του καπακιού κατά καιρούς δεν θα πρέπει να σας δηλητηριάζει, αλλά μάλλον, αν αυτή η συνήθεια επαναλαμβάνεται καθημερινά, μπορεί ενδεχομένως να σας εκθέσει σε ανεπιθύμητα ίχνη.

Οι περισσότεροι ειδικοί ωστόσο, είναι καθησυχαστικοί. "Η κίνηση που κάνουμε να απολαμβάνουμε το γιαούρτι από το καπάκι της συσκευασίας είναι ένας τρόπος έκθεσης χαμηλού επιπέδου σε σύγκριση με αυτό που μπορεί να βρεθεί στα τρόφιμα", παραδέχεται ο τοξικολόγος Fabrizio Pariselli. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πραγματική μεταφορά σωματιδίων συμβαίνει όταν το γιαούρτι παραμένει σε επαφή με τη συσκευασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, το να περνάμε τη γλώσσα πάνω από το καπάκι παραμένει μια πολύ χαμηλότερη πηγή έκθεσης από αυτό που ήδη καταναλώνουμε μέσα από το προϊόν.

Τι ισχύει για το αλουμίνιο;

Το αλουμίνιο, που αναφέρεται συχνά σε αυτή τη συζήτηση, δεν αποτελεί τόσο ανησυχητικό ζήτημα όσο θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί. "Το μεγαλύτερο μέρος του αλουμινίου που απορροφούμε αποβάλλεται από τα νεφρά", καθησυχάζει η διατροφολόγος Steffi Schluechter.

Η ειδικός τονίζει ότι "καμία μελέτη δεν έχει επισημάνει τις πιθανώς επιβλαβείς επιπτώσεις του αλουμινίου σε έναν γενικό πληθυσμό μέσω της καθημερινής διατροφής". Εάν αυτό το μέταλλο υπάρχει, επομένως δεν θα ήταν επικίνδυνο στις ποσότητες που προσλαμβάνονται με αυτή την ακίνδυνη κίνηση.

Τελικά, η συνήθεια αυτή δεν θεωρείται πραγματικός κίνδυνος για την υγεία, αλλά οι επιστήμονες παραδέχονται ότι δεν έχουν συγκεκριμένες μελέτες. Ενώ ο κίνδυνος είναι ελάχιστος, οι ειδικοί εξακολουθούν να συμβουλεύουν τον περιορισμό αυτής της συνήθειας, έστω και μόνο ως προφύλαξη.

Από την άλλη, αν θέλετε, μπορείτε να ξύσετε το καπάκι με ένα κουτάλι για να απολαύσετε το γιαούρτι σας. Αποφύγετε να γλείφετε απευθείας μια χημικά επεξεργασμένη συσκευασία.