H Νο1 άσκηση για να χάσετε λίπος στην κοιλιά μετά τα 50

Μετά τα 50, η απώλεια λίπους στην κοιλιά μπορεί να φαίνεται αδύνατη. Προπονητής γυμναστικής αποκαλύπτει την απαραίτητη άσκηση για να αποκτήσετε ξανά μια πιο λεπτή μέση, ακόμη και κατά την εμμηνόπαυση.

HARPER'S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 26-09-2025
Getty Images

Από την ηλικία των πενήντα ετών και μετά, το σώμα αλλάζει, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, οι ορμόνες τρελαίνονται... και όλα αυτά μας εμποζίζουν από τον στόχο μιας "επίπεδης κοιλιάς".  Ωστόσο, σύμφωνα με Γάλλο προπονητή υπάρχει μια μέθοδος ήπια αλλά και αποτελεσματική: Το Pilates.

Υιοθετημένη από φυσιοθεραπευτές και σταρ αυτή η μέθοδος ενδυναμώνει τους μύες, βελτιώνει τη στάση του σώματος, βοηθά στη ρύθμιση του στρες αλλά και στην ομαλή απώλεια λίπους στην κοιλιά, ακόμη και μετά τα 50. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει ένας προπονητής Pilates που συστήνεται στο YouTube ως Alex Se (La) Raconte!

Στοχεύοντας στον κορμό του σώματος, το Pilates βοηθά στην τόνωση των κοιλιακών μυών και στην αποκατάσταση της ισορροπίας ολόκληρου του σώματος. Μάλιστα, μια άσκηση είναι πιο αποτελεσματική από τις άλλες.

Η άσκηση που  χαρίζει επίπεδη κοιλιά

Οι πλάγιες κοιλιακές ασκήσεις είναι η προπόνηση που προτείνει ο ειδικός. Η κίνηση ενεργοποιεί τους πλάγιους και εγκάρσιους μύες (αυτούς που ορίζουν τη μέση και βοηθούν να διατηρείται η κοιλιά σας επίπεδη ). Επιπλέον, ενδυναμώνει επίσης την πλάτη, για μια ευθεία και κομψή στάση του σώματος.

Για να το κάνετε αυτό σωστά, ξαπλώστε ανάσκελα με τα γόνατα λυγισμένα και τα χέρια σας πίσω από το κεφάλι σας. Σηκώστε τον κορμό σας και περιστρέψτε τον αγκώνα σας προς το αντίθετο γόνατο, εναλλάξ.

Κάντε το αργά, ενώ αναπνέετε και με επίγνωση, για να ενεργοποιήσετε τους σωστούς μύες και να αποφύγετε τραυματισμούς. Δεν χρειάζεται να πιέσετε τον εαυτό σας. Η συνέπεια και η ακρίβεια είναι που κάνουν τη διαφορά.

Ακολουθώντας αυτές τις ασκήσεις, η σιλουέτα σας θα βελτιωθεί, η στάση του σώματός σας θα αλλάξει και πάνω απ' όλα η κοιλιά σας θα είναι πιο επίπεδη. Φυσικά, η ενασχόληση με μια αθλητική δραστηριότητα πρέπει να συμπληρώνει μια υγιεινή διατροφή και έναν καλό τρόπο ζωής.

