Her Style | Η Kate Hudson είναι λάτρις του ανεπιτήδευτου στυλ

Το προσωπικό μου στυλ είναι μια μείξη στοιχείων. Τα αγαπημένα μου Fabletics για μια δραστήρια μέρα, υψηλή ραπτική για το κόκκινο χαλί, αλλά και μια πιο τζιν εκδοχή για την καθημερινότητά μου.

Η καλύτερη συμβουλή που μου έδωσαν ποτέ είναι να φοράω τα ρούχα σαν να μην έχουν καμία σημασία. Mερικές φορές, όταν ντύνομαι για κάποια επίσημη εμφάνιση και αισθάνομαι ότι το φόρεμά μου είναι πολύτιμο, είμαι σφιγμένη, ενώ όταν χαλαρώσω, το ρούχο δείχνει υπέροχο.

Δεν αποχωρίζομαι ποτέ τα ψηλόμεσα leggings Fabletics. Το φθινόπωρο τα φοράω με μπότες και φαρδιά πουλόβερ ή κάτω από τα ρούχα του σκι. Λατρεύω τη μόδα των ’70s. Μου αρέσει ο τρόπος που τα ρούχα αγκαλιάζουν τη σιλουέτα και το πώς τα παντελόνια καμπάνα κάνουν τα πόδια να φαίνονται μακριά και ελκυστικά.

Έχω γυρίσει τον κόσμο με τις πλεκτές ολόσωμες φόρμες της Stella McCartney. Υπάρχει πάντα μία στις αποσκευές μου. Κάθε εποχή έχει τις δικές της γυναίκες-μούσες. Αγαπημένες μου είναι οι Anita Pallenberg, Τζούλι Κρίστι, Jane Birkin, Μέρλιν Μονρό, Μαντόνα και η μαμά μου (Γκόλντι Χον).

Έχω εμμονή με τα γυαλιά ηλίου. Ποτέ δεν βγαίνω έξω χωρίς ένα ζευγάρι Ray-Ban. Η αγαπημένη μου άσκηση είναι να μην καταλαβαίνω ότι αθλούμαι. Να βάζω τα ακουστικά μου και να βγαίνω για ποδήλατο ή τρέξιμο. Το "Never Really Over" της Κέιτι Πέρι μού φτιάχνει τη διάθεση.

Τελευταία ακούω πολύ ροκ από τα ’90s, μαζί με τους γιους μου. Μόλις ξεκίνησα να διαβάζω τη "Χρονιά της μαγικής σκέψης" της Τζόαν Ντίντιον. Άρχισα να κλαίω από τις δύο πρώτες σελίδες. Η Ελλάδα είναι ο πιο συχνός προορισμός μου. Μου αρέσουν το φαγητό, οι άνθρωποι και ο καιρός. Θέλω οπωσδήποτε κάποια στιγμή να πάω με το σύντροφό μου (Ντάνι Φουτζικάουα) και τα παιδιά μου στο Μπουτάν. Θα ήθελα επίσης να λάβω μέρος στον αγώνα Half-Ironman στην Ελβετία, αλλά και να ηχογραφήσω ένα δίσκο.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Harper's BAZAAR Δεκεμβρίου.