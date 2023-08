Ο οίκος Louis Vuitton "υπογράφει" την πισίνα του Zuma Mykonos σε ένα μοναδικό Pool Takeover

Το φετινό καλοκαίρι, ο οίκος Louis Vuitton δημιουργεί με καμβά το Zuma Mykonos, το πολυτελές lifestyle εστιατόριο στην "καρδιά" του Cavo Tagoo Mykonos. Η συνεργασία ανάμεσα στα δύο εμβληματικά brands ξεκίνησε με την δημιουργία ενός premium pop up store του διάσημου οίκου μόδας στο εστιατόριο που τον τελευταίο χρόνο έχει καταφέρει να προσελκύσει αρκετούς A-Listers, Jetsetters, buyers από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Τη στιγμή που το μονόγραμμα LV πρωταγωνιστεί στον περιβάλλοντα χώρο – από τους βράχους έως μικρές κρυφές εκπλήξεις του εστιατορίου – πλήρως εναρμονισμένο με την funky feel good διάθεση του νησιού, ο οίκος μόδας αποφασίζει να αφήσει την υπογραφή του σε ένα ακόμη σημείο του εστιατορίου. Στην εντυπωσιακών διαστάσεων πισίνα του Zuma Mykonos. Το όραμα για τη δημιουργία ενός χλιδάτου καταφυγίου fine living, ηρεμίας και πολυτέλειας, ονόματι "LV By the Pool" συνεχίζει να υλοποιείται μέχρι να φτάσει στην τελική του σύλληψη.

Με καλοκαιρινή αύρα και ορίζοντα που εκτείνεται έως τη Δήλο, ο οίκος Lous Vuitton ενώνει τον κόσμο της μόδας με το σύμπαν του design και της ψυχαγωγίας δίνοντας στο φετινό θέρος τη δική του προσωπική σφραγίδα. Στην κυριολεξία. Εμπνευσμένο από τα μπλε του ωκεανού και το λευκό της κυκλαδίτικης φιλοσοφίας, το νέο Monogram animation του "LV By the Pool" δημιουργεί ένα resort concept στα μέτρα της υψηλής αισθητικής και της επιλεγμένης πολυτέλειας. Οι βασικές αρχές του οίκου – γνωστές και διαχρονικές στο πέρασμα των αιώνων – αποκρυσταλλώνονται στην πισίνα του Zuma και συναντώνται με την θέση του Zuma για μετατροπή κάθε επίσκεψης σε μία αξέχαστη ολιστική εμπειρία.

Η πινελιά του Louis Vuitton δεν περιορίζεται απλά στην ήδη θρυλική του πισίνα του Zuma Mykonos, αλλά επεκτείνεται σε κάθε resort του σημείο. Από τα αξεσουάρ πισίνας, τα μαξιλάρια έως τις πετσέτες θαλάσσης και τις ξαπλώστρες. Η πισίνα και ο περιμετρικός της χώρος μετατρέπονται σε μία όαση – αντίδοτο στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού αντάξια των απαιτητικών κριτηρίων που θέτουν οι φανατικοί του οίκου μόδας. Όσοι βρεθούν στο σημείο συνάντησης της φιλοξενίας και της υψηλής ραπτικής στο νησί των ανέμων, θα έχουν την ευκαιρία να αφεθούν στην εμπειρία του θέρετρου Louis Vuitton, απολαμβάνοντας την απαράμιλλη φιλοξενία και τοποθεσία του Zuma, με θέα το σαγηνευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου βιώνοντας ένα κράμα κοσμοπολίτικης εκλέπτυνσης και ειδυλλιακής παραθαλάσσιας γοητείας. Συναισθήματα που μόνο ένα loose, αλλά σωστά σχεδιασμένο resort μπορεί να γεννήσει.

Πριν βυθιστείτε στα αναζωογονητικά νερά του LV By the Pool, μην παραλείψετε να κάνετε μία στάση στο επίσημο Pop up Store του οίκου στο νησί των ανέμων. Εκεί, μπορείτε να βρείτε μια επιμελημένη επιλογή των τελευταίων συλλογών, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών ενδυμάτων με τα εντυπωσιακά πατρόν και δημιουργικά σχέδια, των δερμάτινων ειδών και των αξεσουάρ, καθώς και αντικείμενα limited edition που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για το μέρος αυτό.

Το takeover της Louis Vuitton θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ το Zuma Mykonos είναι ανοιχτό για κρατήσεις στην πισίνα, late lunch και dinner date από τις 11:00 - 2:00 σε καθημερινή βάση.