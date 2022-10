Ralph Lauren | Οι Spring 2023 collections του οίκου εμπνέονται από το καλιφορνέζικο lifestyle

O Ralph Lauren είναι ένας σχεδιαστής που έχουμε συνδυάσει με τη Νέα Υόρκη. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε, εκεί ξεκίνησε την εταιρεία του σχεδιάζοντας σ' ένα μικρό showroom στο Empire State Building, εκεί άνοιξε την πρώτη του in-store boutique, εκεί βρίσκονται και σήμερα τα κεντρικά του οίκο, και από εκεί κατέκτησε ολόκληρο τον πλανήτη. Όμως, ο Ralph Lauren, που στις 14 Οκτωβρίου έκλεισε τα 83 του χρόνια, έχει καταφέρει να εκπροσωπεί κάτι περισσότερο από το upper σοφιστικέ και το εμβληματικό preppy στιλ της Ανατολικής Ακτής: είναι ταυτισμένος με τον τρόπο που ντύνονται οι πιο κομψοί Αμερικανοί σε κάθε γωνιά της αμερικανικής ηπείρου. Και το πρόσφατο show του, μία fashion εμπειρία αφιερωμένη στο lifestyle της Δυτικής Ακτής, και συγκεκριμένα του νότου της Καλιφόρνιας, απέδειξε με το πιο άριστο τρόπο ότι οι collections Ralph Lauren είναι ακριβώς αυτό, η ψυχή της αμερικανικής μόδας.

Το show στην Καλιφόρνια

Οι επιδείξεις που διοργανώνει ο Ralph Lauren δεν περιορίζονται σ' ένα απλό runway, προσφέρουν μία συνολική εμπειρία. Αρκεί να αναφερθούμε στην αμέσως προηγούμενη παρουσίαση, για την collection Φθινόπωρο / Χειμώνας 2022, που πραγματοποιήθηκε σ' ένα από τους χώρους του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, ο οποίος είχε διαμορφωθεί ώστε να θυμίζει ένα σύγχρονο νεοϋορκέζικο διαμέρισμα ή ακόμα στο φιλμ που κινηματογράφησε εν μέσω lockdown στο flagship του οίκου στο Beverly Hills για τη συλλογή Άνοιξη 2021 αναβιώνοντας την ατμόσφαιρα ενός παλιού τύπου night club με live performance από τη Janelle Monae, και αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι το show που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Καλιφόρνια θα ήταν εξίσου μνημειώδες. Πόσω μάλλον, που o οίκος παρουσιάζει για πρώτη φορά σ' αυτό το κομμάτι της Δυτικής Ακτής, από το "πολυπρόσωπο lifestyle" της οποίας αντλεί την έμπνευσή του για τις collection της Άνοιξης 2023.

Όπως θα δηλώσει ο ίδιος ο Ralph Lauren, "Πάντα με ενέπνεε η φυσική ομορφιά, η κληρονομιά και το glamour της Δυτικής Ακτής της Αμερικής. Η Καλιφόρνια ήταν πάντα η γη των ονείρων και των αντιφάσεων- δύσβατες, τραχιές ακτές και κόκκινα χαλιά. Για πρώτη φορά, φέρνω τα όνειρα ζωής μου εδώ, μοιράζομαι τους κόσμους μου σε μία εμπειρία η οποία τιμά τον τρόπο ζωής στον οποίο πίστευα πάντα- ένα μείγμα σθένους και glamour, ενέργειας και έμπνευσης".

Το Ινστιτούτο The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens στο Σαν Μαρίνο της Καλιφόρνια ήταν αυτό που επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει το διευρυμένο fashion show στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 100 μοντέλα από διαφορετικές γενιές, ακόμα και μέσα από την ίδια οικογένεια, ενώ ανάμεσά τους περπάτησαν πρόσωπα εμβληματικά, τα οποία συνεργάστηκαν με τον Ralph Lauren στο ξεκίνημά του, αλλά και μοντέλα του σήμερα. Το show ακολούθησε δείπνο με κεριά στους κήπους του Ινστιτούτου στο οποίο βεβαίως κάθισαν οι A- list καλεσμένοι του σχεδιαστή όπως η Jennifer Lopez με τον Ben Affleck, η Mila Kunis και ο Ashton Kutcher, o John Legend, o Sylverster Stallone με τη σύζυγό του, Jennifer Flavin, και τις κόρες τους, η Jessica Chastain, η Lily Collins με τον Charlie McDowell, η Laura Dern, και φυσικά ο θρύλος Diane Keaton την οποία o Ralph Lauren είχε ντύσει ως Annie Hall στην ομώνυμη ταινία του Woody Allen το 1977.

Getty Images Η Diane Keaton, η Jennifer Lopez, ο Ben Affleck και η Jessica Chastain.

Courtesy of Ralph Lauren Στιγμιότυπο από την προετοιμασία του δείπνου.

Οι Spring 2023 collections

Η συλλογή Ralph Lauren για την Άνοιξη 2023 δεν είναι μία ενιαία συλλογή, αλλά μία διαφορετική για κάθε ένα από τα labels που έχει δημιουργήσει ο σχεδιαστής: τη Ralph Lauren Collection για τις γυναίκες, τη Purple Label που αφορά το αναβαθμισμένο luxury ντύσιμο για άνδρες, τη rustic-styled σειρά Double RL και τη μακροβιότερη από τις collection του brand, τη Polo Ralph Lauren με luxury casual και sport κομμάτια για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Όλες τις collections o οίκος τις συμπεριέλαβε στην εκτεταμένη παρουσίασή του μαζί με μία τελευταία σειρά στην οποία συνδύασε τη RL Collection με την Polo Ralph Lauren.

To show άνοιξε με τα looks που εκπροσωπούν την Double RL και όχι τυχαία αφού πρόκειται για τη σειρά που πήρε το όνομά της από το ράντσο που διατηρούν ο Ralph Lauren και η σύζυγό του Ricky, το "RRL", στο Κολοράντο της Δυτικής Ακτής και η οποία είναι αφιερωμένη στο "παραδοσιακό" αμερικανικό ντύσιμο που χαρακτηρίζεται από ντένιμ κομμάτια, καουμπόικες μπότες, δερμάτινα αξεσουάρ, military inspired παντελόνια και πανωφόρια, καρό workshirt κ.ά. Το αδάμαστο πνεύμα και η ανεξαρτησία των Αμερικανών της υπαίθρου που εκπροσωπεί η σειρά Double RL αναβιώνει μέσα από ακατέργαστα δέρματα και τραχιά ντένιμ κομμάτια, three- pieces κοστούμια, καουμπόικες μπότες και καπέλα, ρομαντικές φούστες και bias cut slip φορέματα, αλλά και Western-style κεντήματα πάνω σε πλεκτά όπως ζακέτες και φούστες, αλλά και κρόσσια πάνω σε τζάκετ με τσέπες.

Courtesy of Ralph Lauren Λεπτομέρεια από τα looks της Double RL

Η συνέχεια ανήκει στις Ralp Lauren Collection και Purple Label, οι οποίες αντλούν έμπνευση, σύμφωνα με τον σχεδιαστή, από τις "golden hours" και το "seaside glam" της Νότιας Καλιφόρνιας. Αυτό μεταφράζονται σε μία σειρά από σύνολα που αντικατοπτρίζουν το αβίαστο, άνετο στιλ που χαρακτηρίζει όσους ζουν δίπλα στη θάλασσα. Η παλέτα αξιοποιεί χρώματα που συναντάμε στις αμμουδερές παραλίες- το μπεζ της άμμου, το κρεμ, το ανοιχτό καφέ –, ενώ τα metallic υφάσματα της σειράς αποτελούν αναφορά στα ηλιοβασιλέματα. Λινά κοστούμια, σορτσάκια συνδυασμένα με ζιβάγκο και φαρδιά παντελόνια φορεμένα με πουκάμισα, πουλόβερ δεμένα στους ώμους, Fair Isle πλεκτά συνδυασμένα με σορτς, three-pieces κοστούμια με βερμούδες, bomber jackets και oxford shoes, αναλαμβάνουν να μεταδώσουν το πνεύμα του καλιφορνέζικου easy living, ενώ τα χρυσά λαμέ σύνολα, μία ολόσωμη φόρμα κι ένα βραδινό φόρεμα, αντανακλούν ένα διαχρονικό glam, που αποπνέει οικειότητα και ζεστασιά.

Courtesy of Ralph Lauren Λεπτομέρεια από τη Ralph Lauren Collection

Αμέσως μετά, η παλέτα ζωντανεύει μέσα από χρώματα όπως το κλασικό κόκκινο, το έντονο μπλε και το λευκό που αναβιώνουν τους κώδικες του ναυτικού στιλ που συναντάμε σε παραθαλάσσιους προορισμούς. Skirt suits, μπερέδες, λευκές βερμούδες, pinstripe σακάκια, κασμιρένια ζιβάγκο, μεταξωτά φουλάρια στον λαιμό, εφαρμοστά φορέματα με cutouts, λευκά φαρδιά κοστούμια, κομμάτια με πούλιες, chandelier σκουλαρίκια, και δυο σύνολα - ένα με παντελόνι και ένα με φούστα - τα οποία μοιάζει να έχουν ξεπηδήσει από τον καμβά των καλλιτεχνών της Καλιφόρνιας, προσφέρουν προτάσεις που εύκολα μπορούν να μεταμορφωθούν από looks για δραστηριότητες στην ύπαιθρο μέχρι εμφανίσεις σε βραδινά gala.

Η στιγμή της παρουσίασης της Polo Ralph Lauren για την Άνοιξη 2023, θα μπορούσε να περιγραφεί ως μία χαρούμενη οικογενειακή υπόθεση αφού την πασαρέλα εμφανίζονται κατά δυάδες και τριάδες, γονείς, παιδιά, μανάδες, πατεράδες, γιαγιάδες κι εγγόνια, αδέλφια, κολλητοί και κολλητές, ακόμα κι ένα ζευγάρι από δίδυμες. Η χαρά της ζωής περνάει μέσα από την οικογένεια είναι σαν να μας λέει ο σχεδιαστής, και αποτυπώνει τη θετική αυτή ενέργεια αναβιώνοντας τις κλασικές Polo Ralph Lauren σιλουέτες μέσα από νεανική διάθεση. Cable knits, ριγέ oxford πουκάμισα, cricket sweaters, χρωματιστά καρό πουκάμισα, puffer και multitasking γιλέκα σε διάφορα χρώματα, παντελόνια chinos και patchwork τζάκετ, cargo pants και camouflage prints σε πουκάμισα και βερμούδες, ρομαντικές φούστες σε λευκό, και τα έντονα χρώματα όπως το ροζ, το πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί, συνθέτουν μία πανδαισία από looks που αποπνέουν χαρά, αισιοδοξία και απλότητα.

Το τελευταίο κομμάτι της συλλογής αποτελεί έναν συνδυασμό της θηλυκότητας που αντιπροσωπεύει η Collection και του sporty χαρακτήρα της Polo Ralph Lauren. Rugdy shirts και cable knits συνδυάζονται με μάξι φούστες από μεταξωτό ταφτά, μάλλινους σκούφους, αθλητικά και κολιέ από χάντρες περασμένα στον λαιμό, αλλά και τη νέα top-handle RL τσάντα, σε μία απελευθερωτική καλιφορνέζικη εκδοχή του day-to-night dressing, η οποία αποτίνει φόρο τιμής στην κουλτούρα των σέρφερ. Η κορύφωση και το κλείσιμο των collections Ralph Lauren για την Άνοιξη 2023 έρχεται με μία σειρά από statement looks - πρόταση για eveningwear τα οποία εμπνέονται, όπως αναφέρει το σημείωμα του οίκου, "από τον άνεμο που αρπάζει τα πανιά ενός καταμαράν". Μάξι φούστες και βραδινά φορέματα σε έντονες αποχρώσεις- πορτοκαλί, μοβ, κόκκινο, κίτρινο- έχουν κατασκευαστεί από 10-12 μέτρα αδιάβροχου μεταξωτού ταφτά και έχουν ραφτεί στο χέρι με αυθεντικές ναυτικές λεπτομέρειες, αποδίδοντας ένα πρόσχαρο και χαλαρό, σαν καλοκαιρινό αεράκι, χαρακτήρα στις δημιουργίες και το στιλ που προτείνει ο Ralph Lauren.

Courtesy of Ralph Lauren H νέα top-handle RL τσάντα.

*Σύντομα,η boutique της Κηφισιάς θα φιλοξενεί αποκλειστικά τα brands Purple Label για τον άνδρα και Ralph Lauren Collection για τη γυναίκα και για αυτό από Polo Ralph Lauren μετονομάζεται σε Ralph Lauren Boutique.

Ta Looks