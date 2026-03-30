"10 με 15 λεπτά είναι αρκετά": Ποιο μέρος του σώματος πρέπει να εκθέτουμε στον ήλιο για maximum πρόσληψη βιταμίνης D;

10 με 15 λεπτά έκθεσης στον ήλιο είναι αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες σας σε βιταμίνη D.

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30-03-2026
Θέλετε να απολαύσετε τα οφέλη του ήλιου χωρίς να περνάτε ώρες στον ήλιο ή να βλάπτετε το δέρμα σας; Η βιταμίνη D που παράγει το σώμα μας παίζει ρόλο σε πολλές σωματικές λειτουργίες. Αλλά η υπερβολική έκθεση αυξάνει τον κίνδυνο ηλιακού εγκαύματος, πρόωρης γήρανσης του δέρματος και ορισμένων καρκίνων του δέρματος. Πόσο καιρό, λοιπόν, πρέπει να μένετε έξω και, το πιο σημαντικό, σε ποια μέρη του σώματός σας πρέπει να εκτίθεστε με ασφάλεια;

Τα χέρια και το πρόσωπο υπολογίζονται στην πρόσληψη βιταμίνης D

Η βιταμίνη D παράγεται υπό την επίδραση των ακτίνων UV, πολύ πριν εμφανιστεί οποιαδήποτε ερυθρότητα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Vincent Descamps, δερματολόγο στο Νοσοκομείο Bichat, όπως αναφέρει ο Que Choisir, "Την άνοιξη και το καλοκαίρι, 10 έως 15 λεπτά είναι αρκετά για να παραχθεί μια επαρκής ποσότητα", όταν περίπου το 20% του δέρματος είναι εκτεθειμένο. Για παράδειγμα, τα χέρια και το πρόσωπο!

Ο Γαλλικός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (ANSES) αναφέρει ότι 15 έως 20 λεπτά έκθεσης αργά το πρωί ή το απόγευμα είναι γενικά επαρκή καθημερινά.

Ποια είναι τα οφέλη της βιταμίνης D στον οργανισμό; Βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου από το έντερο, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση γερών οστών και την πρόληψη παθήσεων όπως η οστεοπόρωση στους ενήλικες και η ραχίτιδα στα παιδιά.  Συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, βοηθώντας το σώμα να καταπολεμήσει ιούς και βακτήρια, ενώ παράλληλα μειώνει τις φλεγμονές.  Είναι απαραίτητη για την κίνηση των μυών και μπορεί να βελτιώσει τη σωματική δύναμη, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσεων, ειδικά στους ηλικιωμένους. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι παίζει ρόλο στη ρύθμιση της διάθεσης και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. 

Οι ειδικοί ορίζουν τη διατροφική πρόσληψη αναφοράς στα 15 μικρογραμμάρια την ημέρα για τους ενήλικες, ενώ η μέση διαιτητική πρόσληψη δεν υπερβαίνει τα 3,1 μικρογραμμάρια.

Πόση ώρα πρέπει να εκτίθεστε στον ήλιο ανάλογα με το χρώμα του δέρματος

Ο ιδανικός χρόνος έκθεσης στον ήλιο ποικίλλει από άτομο σε άτομο, καθώς εξαρτάται από τον δείκτη UV της ημέρας και τον τύπο δέρματος. Στην πράξη, το πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα καίγεται πιο γρήγορα από το πιο σκούρο δέρμα. Για ανοιχτόχρωμο έως μέτριο δέρμα, η έκθεση των χεριών και του προσώπου για 10 έως 15 λεπτά την άνοιξη ή το καλοκαίρι είναι αρκετή, ενώ το πιο σκούρο δέρμα μπορεί να παραμείνει στον ήλιο περισσότερο χρόνο πριν εμφανιστεί ερυθρότητα.

Από την άλλη, ο ηλικιωμένοι, τα βρέφη, οι έγκυες ή οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση και όσοι έχουν πιο σκούρο δέρμα είναι πιο ευάλωτοι σε ανεπάρκεια, σύμφωνα με την ANSES (τη Γαλλική Υπηρεσία για την Τροφίμων, το Περιβάλλον και την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια) και θα πρέπει πρώτα να επικεντρωθούν σε μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνη D.

