Aυτή είναι No1 άσκηση για επίπεδη κοιλιά μετά τα 50

Προπονητή αποκαλύπτει την απαραίτητη άσκηση για ορατή απώλεια λίπους ακόμη και στην εμμηνόπαυση.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30-03-2026
Getty Images

Είναι εφικτό να χάσετε λίπος στην κοιλιά μετά τα 50; "Ναι" απαντά ένας προπονητής γυμναστικής αποκαλύπτοντας μια θαυματουργή άσκηση ικανή να μεταμορφώσει τη σιλουέτα σας χωρίς κόπο. Δεν χρειάζεται να τρέξετε μαραθώνιο ή να κάνετε μια δραστική δίαιτα. Αυτή η άσκηση, που υποστηρίζεται από επαγγελματίες ευεξίας, εντάσσεται εύκολα σε μια ρουτίνα και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο στόχος; Να νιώσετε καλύτερα με το σώμα σας, να ανακτήσετε την αυτοπεποίθησή σας και, πάνω απ' όλα, να ανακαλύψετε ξανά αυτό το ξεχασμένο αίσθημα ελαφρότητας.

Δύσκολος αλλά όχι ακατόρθωτος ο στόχος

Είναι γνωστό ότι μετά τα 50 το σώμα αλλάζει.  Ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, εμφανίζονται ορμονικές διακυμάνσεις , απώλεια μυϊκής μάζας... όλοι αυτοί οι παράγοντες περιπλέκουν την αναζήτηση μιας επίπεδης κοιλιάς. Αλλά καλά νέα είναι πως ο στόχος αυτός δεν είναι κάτι άπιαστο χάρη στο Pilates. 

Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική για όλες σχεδόν τις ηλικίες. Ενδυναμώνει τους βαθιούς μύες, βελτιώνει τη στάση του σώματος και βοηθά στη ρύθμιση του στρες. Ένας νικηφόρος συνδυασμός, λοιπόν, για την ήπια απώλεια κοιλιακού λίπους, ακόμη και μετά τα 50. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνουν και οι προπονητές Pilates σε συνέντευξή τους στο  eceve.fr . Στοχεύοντας στον κορμό, η μέθοδος τονώνει τους κοιλιακούς μύες και αποκαθιστά την ισορροπία σε όλο το σώμα. Ωστόσο, οι ειδικοί ορκίζονται σε μια  άσκηση που λέγεται ότι είναι πιο αποτελεσματική από τις άλλες. Είναι η No1 για την απώλεια λίπους μετά τα 50. 

Ποια είναι η άσκηση που αλλάζει τα πάντα;

Οι πλάγιοι κοιλιακοί είναι η άσκηση που προτείνουν οι ειδικοί. Σύμφωνα με αυτούς, είναι ένα απαραίτητο στοιχείο του Pilates που κάνει θαύματα. Αυτή η κίνηση ενεργοποιεί τους πλάγιους και εγκάρσιους κοιλιακούς μύες (αυτούς που ορίζουν τη μέση και βοηθούν στη διατήρηση μιας επίπεδης κοιλιάς ). Επιπλέον, ενδυναμώνει επίσης την πλάτη, προωθώντας μια όρθια και κομψή στάση.

Για να εκτελέσετε σωστά αυτήν την άσκηση, ξαπλώστε ανάσκελα με τα γόνατα λυγισμένα και τα χέρια σας πίσω από το κεφάλι σας. Σηκώστε τον κορμό σας και περιστρέψτε εναλλάξ τον αγκώνα σας προς το αντίθετο γόνατο. Κάντε το αργά, αναπνέοντας με επίγνωση, για να ενεργοποιήσετε τους σωστούς μύες και να αποφύγετε τραυματισμούς. Δεν χρειάζεται να το πιέσετε.

Η συνέπεια και η ακρίβεια είναι το κλειδί για να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά και ευλυγισία ακόμη κι όταν περάσετε το κατώφλι των 50 χρόνων.  Φυσικά, σε κάθε περίπτωση η σωματική δραστηριότητα θα πρέπει να συμπληρώνει μια υγιεινή διατροφή και έναν καλό τρόπο ζωής.  

