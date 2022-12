Τα κορυφαία γεγονότα της μόδας για το 2022

Λίγα 24ωρα μας χωρίζουν από την άφιξη του 2023 και κάτι τέτοιες στιγμές γίνονται ιδανικές για αναπολήσεις, αναμνήσεις και "αντίο". Η ανασκόπηση στα γεγονότα που σημάδεψαν μιάς χρονιάς που φεύγει, εν προκειμένω το 2022, είναι πάντα χρήσιμη για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας πριν βαδίσουμε προς το μέλλον που υπόσχεται κάθε επόμενη και να κρατήσουμε αυτά που θα φανούν χρήσιμα και διαφωτιστικά ώστε να γίνει αυτή καλύτερη.

Μιλώντας για μόδα, το 2022 ήταν ένα έτος πλούσιο σε δημιουργία και γενναιόδωρο σε ανατρεπτικές ιδέες, όχι άδικα αν σκεφτεί κανείς ότι φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που νιώσαμε ότι ξαναπαίρνουμε τις ζωές μας πίσω μετά την εποχή της πανδημίας. Ήταν επίσης μια χρονιά για τη μόδα γεμάτη μετακινήσεις, ανακατατάξεις και σοβαρό μοίρασμα της τράπουλας αναφορικά με στελέχη και σχεδιαστές (κορυφαία της στιγμή, ασφαλώς, η αποχώρηση του Alessandro Michele από τον Gucci), μια χρονιά, εν ολίγοις, που παίρνει δραστικά μέτρα για να (ανα)προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες - συνυπολογίστε σ' αυτές την ανάγκη για πιο βιώσιμες λύσεις και σοβαρά μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τη μεταφορά ενός μεγάλου μέρος των assets της στο εικονικό Σύμπαν που χτίζουν οι νέες γενιές.

Στην εκπνοή του χρόνου, μια μεγάλη απώλεια έρχεται να σημαδέψει τη βιομηχανία της μόδας, αυτής της Vivienne Westwood, ενώ νωρίτερα μέσα στο 2022 η μόδα αποχαιρέτισε έναν ακόμα πρωτοπόρο σχεδιαστή, τον Ιssey Μiyake. Σε άλλα fashion γεγονότα στα οποία αξίζει ένα παραπάνω focus, η σαρωτική επικράτηση της τάσης του Barbiecore με τις ευλογίες μίας και μοναδικής κολεξιόν, της "Pink PP" του οίκου Valentino, αλλά και η πιο viral στιγμή που συνέβη σε πασαρέλα εδώ και πολλά χρόνια, όταν το δίδυμο του οίκου Coperni, Sbastien Meyer και Arnaud Vaillant, "έντυσαν" τη Bella Hadid μ' ένα φόρεμα που δημιουργήθηκε σε πραγματικό χρόνο από υλικό που ψεκάστηκε πάνω στο σώμα της.

1- Ο Alessandro Michele αποχωρεί από τον οίκο Gucci

Το ημερολόγιο έγραφε Τετάρτη 23 Νοεμβρίου όταν με ανακοίνωσή του ο Gucci έκανε γνωστό ότι ο Alessandro Michele αποχωρεί από τη θέση του creative director του οίκου. Ο Michele ήταν ο επικεφαλής δημιουργικού από την 21 Ιανουαρίου του 2015, ενώ συνολικά εργάστηκε στον οίκο 20 χρόνια, μέσα από διαφορετικούς ρόλους. Η gender-fluid φιλοσοφία του στο ντύσιμο, η vintage αισθητική, η επανερμηνεία των iconic συμβόλων του οίκου, τα ευφυή του shows και οι mega-fashion συνεργασίες που εμπνεύστηκε αφήνουν μία τεράστια παρακαταθήκη στον οίκο.

Getty Images

2- Ο οίκος Valentino παρουσιάζει την Pink PP

Μια συλλογή αφιερωμένη εξ' ολοκλήρου στο ροζ, και συγκεκριμένα στο hot pink, ήταν αυτή που παρουσίασαν τον Μάρτιο του 2022 ο οίκος Valentino και ο καλλιτεχνικός του διευθυντής Pierpaolo Piccioli. Η πειραματική διάθεση του σχεδιαστή εξελίχθηκε στην πιο mainstream τάση της χρονιάς και ήδη το φούξια, και τα μονοχρωματική σύνολα της συλλογής, φορέθηκαν πολύ πριν την σεζόν για την οποία προτάθηκαν, τη Φ/Χ 2022-23. Η τάση βαφτίστηκε "Barbiecore" και η ταυτόχρονη ανακοίνωση των γυρισμάτων της ταινίας "Barbie", με τις πρώτες φωτογραφίες από το καστ με τη Margot Robbie ως Barbie σ' ένα κινηματογραφικό σύμπαν πλημμυρισμένο στα ροζ, απλά απογείωσε το fashion φαινόμενο.

Getty Images

3- Ο Matthieu Blazy κάνει το ντεμπούτο του στον Bottega Veneta

Η πιο ηχηρή αποχώρηση καλλιτεχνικού διευθυντή το 2021 ήταν ασφαλώς αυτή του Daniel Lee από τον οίκο Bottega Veneta. Επικεφαλής του δημιουργικού ετέθη άμεσα ο Matthieu Blazy, μέλος ως τότε τη δημιουργικής ομάδας με σημαντική εμπειρία στο πλευρό του Raf Simons στο παρελθόν, αλλά σίγουρα όχι ένα πρόσωπο δοκιμασμένο σε τέτοια θέση, όπως ίσως θα περίμενε κανείς για ένα οίκο που έκανε τεράστιο breakthrough με τον Lee στο τιμόνι του. Ο Blazy έκανε το ντεμπούτο του τον Φεβρουάριο του 2022 παρουσιάζοντας τη Bottega Veneta Φ/Χ 2022-23 και το αποτέλεσμα έφερε μεγάλο ενθουσιασμό. Χαμηλών τόνων και ήρεμη δύναμη, ο Blazy μεταμορφώνει τη daywear απλότητα σε είδος πολυτελείας και όλοι μιλούν για μια νέα, χρυσή σελίδα που άρχισε να γράφεται στην ιστορία του ιταλικού luxury brand.

Courtesy of Bottega Veneta

4- Η Kim Kardashian φοράει το φόρεμα της Marilyn Monroe στο MET Gala

"She did it again" θα μπορούσε να είναι ο τίτλος που συνοδεύει τη φετινή εμφάνιση της Kim Kardashian στο MET Gala 2022. Μετά την περσινή εμφάνιση της μ' ένα προβοκατόρικο και αντισυμβατικό outfit του οίκου Balenciaga, ένα ολόσωμο t-shirt που κάλυπτε το πρόσωπό της, η διάσημη τηλεπερσόνα ακολούθησε διαφορετική ενδυματολογική διαδρομή για να ανέβει τα σκαλιά του MET αυτή τη χρονιά: πόνταρε στο Old Hollywod glam και για να πετύχει το απόλυτα αυθεντικό στιλ φόρεσε το εμβληματικό φόρεμα της Marilyn Monroe με το οποίο η θρυλική ντίβα τραγούδησε το 1962 το "Happy Birthday" στον J.F. Kennedy. Το αποτέλεσμα; Όπως με τις περισσότερες εμφανίσεις της, διχαστικό, αλλά σίγουρα ένα απ' αυτά που θα μείνουν ως εμφάνιση - αναφορά στην ιστορία των red carpets.

Getty Images

5- H Linda Evangelista επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από 15 χρόνια

H Linda Evangelista υπήρξε ένα από τα εμβληματικά supermodels της δεκαετίας του '90. Την στιγμή που άλλες εκπρόσωποι της γενιάς της συνεχίζουν να ποζάρουν για καμπάνιες και να περπατούν στην πασαρέλα, όπως η Kate Moss και η Naomi Campdell, το διάσημο μοντέλο είχε αποσυρθεί εξαιτίας μία αισθητικής επέμβασης που παραμόρφωσε το σώμα και το πρόσωπό της και διέλυσε την αυτοπεποίθησή της. Στα 57 της χρόνια και αφού είχε μοιραστεί δημόσια την αλήθεια της γι' αυτή τη δυσάρεστη περιπέτεια, η Linda Evangelista επέστρεψε στην πασαρέλα και αφορμή στάθηκε το show συνεργασία του οίκου Fendi με τον Marc Jacobs για τα 25 χρόνια της Fendi Baguette που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.

Getty Images

6- H Bella Hadid και ο οίκος Coperni γράφουν ιστορία με το spray-on dress

Εσείς πόσες φορές είδατε το video και τα στιγμιότυπα από τη λήξη του show Coperni με το spay-on dress στo ημί-γυμνο σώμα Bella Hadid; Στοιχηματίζουμε άπειρες, εξ' ού και το ετήσιο report του Lyst απέδωσε στο στιγμιότυπο τον τίτλο της " πιο viral στιγμής του 2022". Το γεγονός έλαβε χώρα στο show του γαλλικού brand για την παρουσίαση της συλλογής Α/Κ 2023 οπότε ο δημιουργός της spay-on τεχνολογίας Manel Torres και δυο ειδικοί άρχισαν να ψεκάζουν κάνω στο σώμα της Bella Hadid το υλικό που μέσα σε 10 λεπτά είχε δημιουργήσει το τελευταίο look της collection, ένα λευκό φόρεμα. Οι μνήμες, βεβαίως, ταξίδεψαν στο παρελθόν και το show του Alexander McQueen για τη συλλογή Α/Κ 1999 οπότε δυο ρομπότ άρχισαν να ψεκάζουν με μπογιά το λευκό φόρεμα της Shalom Harlem η οποία στροβιλιζόταν επί σκηνής.

Getty Images

7- O Raf Simons κλείνει το ομώνυμο brand του

Μετά από σχεδόν 27 χρόνια λειτουργίας, o Raf Simons ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2022 ότι η συλλογή του για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 θα είναι η τελευταία για το ομώνυμο brand του. Ο σπουδαίος Βέλγος σχεδιαστής μόδας, όπως υποστήριξαν πολλοί, επιθυμεί να επικεντρωθεί στο έργο που πραγματοποιεί στον οίκο Prada, ως co-creative με τη Miuccia Prada, ωστόσο το brand του, και το όραμα του Simons που αυτό εκπροσώπησε, έχει ήδη γράψει τον δικό του μύθο στην ιστορία της μόδας.

Getty Images

8- H Rihanna αλλάζει τους κανόνες του maternity style

Το να ξεπερνάει τα όρια και να αμφισβητεί τους κανόνες στο ντύσιμο ήταν πάντα ένα εξαιρετικό ταλέντο της Rihanna. Και η εγκυμοσύνη της δεν φαίνεται να έβαλε κανένα φρένο σ' αυτή τη διάθεση. Σε κάθε άρθρο που αναφέρεται στα σημαντικά γεγονότα της μόδας για το 2022 θα βρείτε να αναφέρεται η Rihanna ως changemaker του maternity style - και αυτό κυρίως γιατί επέλεξε να παραμείνει ο εαυτός και αυτό που νιώθει σ' αυτή τη μοναδική στιγμή της ζωής της. Σχεδόν όλα τα looks που ακολούθησαν εκείνο που επέλεξε για την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης - στο οποίο φορούσε ένα τζιν, ένα hot pink Chanel puffer jacket που άφηνε εκτεθειμένη την κοιλιά της, και layers από κρεμαστά κοσμήματα- είχαν το ίδιο χαρακτηριστικό: τη φουσκωμένη κοιλιά σε πρώτο πλάνο πλαισιωμένη από σέξι outfits με χαρακτηριστικό τους τις διαφάνειες, τα έντονα cutouts και τα cropped μήκη. Οι φανερωμένες κοιλίτσες έγιναν από τη στιγμή αυτή και μετά το σήμα - κατατεθέν στις red carpet εμφανίσεις διάσημων γυναικών σε ενδιαφέρουσα αλλά και σε off-duty looks.

Getty Images

9- O Miu Miu είναι το brand της χρονιάς

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση στο γιατί ο οίκος Miu Miu πήρε τον τίτλο του "brand της χρονιάς" στο ετήσιο report του Lyst. Από τη μία οι iconic micro-skirts που δημιούργησαν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του 2022 και φορέθηκαν από fashionistas μέχρι διάσημες celebrities (βλ. τη Nicole Kidman στο εξώφυλλο του Vanity Fair τον Ιούνιο του 2022) και από την άλλη τα ballet flats που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για μία ακόμα top τάση της χρονιάς, το balletcore, αλλά και το πιο hot προϊόν του 2022 - με εκατομμύρια views στα social media και δικό του hashtag (#miumiuballetflats).

Getty Images

10- O Jacquemus συνεργάζεται με τη Nike

Ο κόσμος της μόδας λατρεύει τον Jacquemus. Βασικά, όλοι λατρεύουν τον Jacquemus - ακόμα και οι λιγότεροι αφοσιωμένοι στα τεκταινόμενα της μόδας. Η συνεργασία του με τη Nike ανακοινώθηκε φυσικά με μια ανάρτηση στο Instagram και η σειρά Jacquemus x Nike διακρίνεται από μινιμαλισμό και ουδέτερους τόνους, στοιχεία χαρακτηριστικά στις δημιουργίες του Simon Porte Jacquemus. Το Lyst χαρακτήρισε τη συνεργασία αυτή την πιο επιδραστική του 2022.

11- Ο Issey Miyake φεύγει από τη ζωή

Στις 9 Αυγούστου του 2022 έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Issey Miyake σε ηλικία 84 ετών. Ο καινοτόμος Ιάπωνας σχεδιαστής, ένας από τους πρώτους Ιάπωνες που παρουσίασαν κολεξιόν στην πρωτεύουσα της Υψηλής Ραπτικής, το Παρίσι, πειραματίστηκε έντονα με τα πλισέ και τα ντραπέ, τα οποία έγιναν το σήμα - κατατεθέν στις collections του, δημιουργώντας ρούχα- έργα τέχνης που ωστόσο διατηρούσαν την πρακτικότητα και την ευελιξία τους.

Getty Images

12- Η αμφιλεγόμενη καμπάνια του Balenciaga και η σφοδρή κριτική

Μετά την αποθέωση για τα ανατρεπτικά shows και τις avant-garde έως προβοκατόρικες συλλογές του Demna για τον οίκο Balenciaga, ήρθε η στιγμή της "ακύρωσης" [ σ.σ. η πτώση θα ήταν, μάλλον, βαριά κουβέντα και σίγουρα δεν έχει κριθεί ακόμα]. Η καμπάνια του οίκου για το λανσάρισμα της παιδική σειράς στο Balenciaga Gift Shop τον Νοέμβριο του 2022 έγινε αφορμή για σφοδρή κριτική, με επίκεντρο βεβαίως τα σχόλια για σεξουαλικοποίηση ανηλίκων και προώθηση της παιδικής πορνογραφίας. Τα δυο πολύ ενοχλητικά και ανησυχητικά στοιχεία αυτής της καμπάνιας εντοπίζονται στη φωτογράφιση μικρών παιδιών με μία τσάντα - αρκουδάκι η οποία είναι διακοσμημένη με BDSM (σοδομαζοχιστικό) εξοπλισμό, αλλά και στο αντίγραφο από έγγραφο του Αρείου Πάγου (των Η.Π.Α) που αφορούσε υπόθεση που σχετίζεται με τους νόμους περί παιδικής πορνογραφίας και το οποίο εμφανίστηκε στις λήψεις για τη συλλογή Spring 2023. Ο Balenciaga με την απόσυρση της καμπάνιας και απανωτές ανακοινώσεις που περιελάμβαναν απολογίες, απόδοση ευθυνών και μέτρα δράσης, ανάμεσά τους και αυτή του σχεδιαστή Demna, επιχείρησε ένα - μάλλον ανεπιτυχές- crisis managment και μένει να αποδειχτεί τι επιφυλάσσει το 2023 για έναν οίκο που βρισκόταν σ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς στην κορυφή των επιδραστικών brands.

13- O Riccardo Tisci φεύγει, ο Daniel Lee έρχεται στον οίκο Burberry

Η συλλογή Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023 του Riccardo Tisci ήταν η τελευταία που παρουσίασε για τον οίκο Burberry. Το show που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 στο Λονδίνο, συνοδεύτηκε και από την ανακοίνωση της αποχώρησής του και της έλευσης του Daniel Lee στη θέση του Chief Creative Officer. Η πρώτη συλλογή του Lee για τον Burberry θα παρουσιαστεί στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 2023, και η fashion κοινότητα αναμένει ήδη το πρώτο μεγάλο fashion γεγονός της νέας χρονιάς.

14- Η θρυλική Vivienne Westwood δεν είναι πια εδώ

Κι εκεί που λες ότι αυτή τη χρονιά έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, η επαναστάτρια και ιέρεια της πανκ αισθητικής, η σχεδιάστρια Vivienne Westwood επιφύλασσε στους θαυμαστές της μια τελευταία, δυσάρεστη έκπληξη: έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Ταυτόχρονα punk και dame (τίτλος που της είχε απονείμει η Βασίλισσα Ελισάβετ), η Vivienne Westwood είναι από τις λίγες σχεδιάστριες που κατάφερε όχι απλά να καινοτομήσει στη μόδα, αλλά να γίνει σύμβολο ενός ολόκληρου κοινωνικού κινήματος, μίας εποχής. Η αντισυμβατική ζωή της, ο ακτιβισμός και το ανατρεπτικό στιλ της, όπως και η αφοσίωση της στη δουλειά και τα πιστεύω της, τη συνόδευαν μέχρι τη τελευταία στιγμή.